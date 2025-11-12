Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар - РИА Новости, 12.11.2025
06:32 12.11.2025 (обновлено: 07:11 12.11.2025)
На Ставрополье из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар
На Ставрополье из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар - РИА Новости, 12.11.2025
На Ставрополье из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар
На промзоне в Ставропольском крае произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника, заявил глава региона Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На промзоне в Ставропольском крае произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника, заявил глава региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.
"Над Буденновским округом силы ПВО Минобороны России отразили террористическую атаку украинских беспилотников. От обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Буденновска произошло возгорание", — написал он.
Происшествием занимаются пожарные и экстренные службы.
По данным главы региона, никто не пострадал, жилые дома также не получили повреждения, а системы жизнеобеспечения работают штатно.
