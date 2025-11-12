https://ria.ru/20251112/bezopasnost-2054376507.html
На Ставрополье из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар
На промзоне в Ставропольском крае произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника, заявил глава региона Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2025
На Ставрополье из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар в промзоне Буденновска