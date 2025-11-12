Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия завершила демаркацию на сухопутном участке границы с Украиной
13:13 12.11.2025
Белоруссия завершила демаркацию на сухопутном участке границы с Украиной
Белоруссия завершила демаркацию на сухопутном участке границы с Украиной

Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области. Архивное фото
МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Белоруссия завершила работы по демаркации на сухопутном участке границы с Украиной, заявил председатель государственного пограничного комитета республики Константин Молостов.
"Серьезное внимание уделяем продолжению демаркации государственной границы на украинском участке. На сегодняшний день нами выполнены работы по демаркации на всем сухопутном участке. Остался только речной участок границы, который проходит по рекам Днепр и Сож", - приводит слова Молостова агентство Белта.
