https://ria.ru/20251112/belorussija-2054455532.html
Белоруссия завершила демаркацию на сухопутном участке границы с Украиной
Белоруссия завершила демаркацию на сухопутном участке границы с Украиной - РИА Новости, 12.11.2025
Белоруссия завершила демаркацию на сухопутном участке границы с Украиной
Белоруссия завершила работы по демаркации на сухопутном участке границы с Украиной, заявил председатель государственного пограничного комитета республики... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T13:13:00+03:00
2025-11-12T13:13:00+03:00
2025-11-12T13:16:00+03:00
в мире
белоруссия
украина
днепр (река)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777817263_0:113:3267:1951_1920x0_80_0_0_94001c973cfbb98eca2c9f6cf984ece8.jpg
https://ria.ru/20251112/kpp-2054453435.html
белоруссия
украина
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777817263_417:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_06e92137320f5874538da13428287855.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, днепр (река)
В мире, Белоруссия, Украина, Днепр (река)
Белоруссия завершила демаркацию на сухопутном участке границы с Украиной
Белоруссия завершила работы по демаркации на участке границы с Украиной