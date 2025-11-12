https://ria.ru/20251112/belgija-2054422877.html
Бельгия понимает преступность идеи кредита для Украины, заявила Захарова
в мире
киев
украина
москва
евросоюз
санкции в отношении россии
бельгия
мария захарова
2025
Бельгия понимает преступность идеи кредита для Украины, заявила Захарова
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Бельгии понимают преступность навязываемой им идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и ожидают ответных действий со стороны Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Они (бельгийцы. — Прим. ред.) понимают последствия, они понимают, что последствия будут жесточайшими и многогранными. Они понимают, что будет прямой ответ России. Они понимают, что на веки вечные они войдут в историю как те, кто совершил подобное. У этого нет никакого правового оправдания. Это преступление…" — сказала Захарова в ходе эфира на радио Sputnik
.
Она подчеркнула, что на этот раз европейцы имеют дело не с активами какого-то отдельного человека. По словам представителя МИД, сейчас "они имеют дело не со слабым игроком", а страной, которая может дать им серьезный ответ.
"Они имеют дело с ситуацией, которая, на мой взгляд, все-таки по своему масштабу, по своему правовому беспределу все-таки прецедентов не имеет", — подытожила дипломат.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС
на использование российских суверенных активов для Киева
— речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита, который Украина
условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой
материального ущерба".