Рейтинг@Mail.ru
Бельгия понимает преступность идеи кредита для Украины, заявила Захарова - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 12.11.2025 (обновлено: 17:26 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/belgija-2054422877.html
Бельгия понимает преступность идеи кредита для Украины, заявила Захарова
Бельгия понимает преступность идеи кредита для Украины, заявила Захарова - РИА Новости, 12.11.2025
Бельгия понимает преступность идеи кредита для Украины, заявила Захарова
В Бельгии понимают преступность навязываемой им идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и ожидают ответных действий со стороны Москвы,... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T11:33:00+03:00
2025-11-12T17:26:00+03:00
в мире
киев
украина
москва
евросоюз
санкции в отношении россии
бельгия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946857952_159:59:900:476_1920x0_80_0_0_1946f616bfbb7a40d435dbf68bcc899b.jpg
https://ria.ru/20251111/es-2054129882.html
https://ria.ru/20251110/aktivy-2053782772.html
киев
украина
москва
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946857952_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_b19ea9ada2c390875d4e4b49ec90ea59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, москва, евросоюз, санкции в отношении россии, бельгия, мария захарова
В мире, Киев, Украина, Москва, Евросоюз, Санкции в отношении России, Бельгия, Мария Захарова
Бельгия понимает преступность идеи кредита для Украины, заявила Захарова

Захарова: Бельгия понимает преступность идеи репарационного кредита Украине

© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Бельгии понимают преступность навязываемой им идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и ожидают ответных действий со стороны Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Они (бельгийцы. — Прим. ред.) понимают последствия, они понимают, что последствия будут жесточайшими и многогранными. Они понимают, что будет прямой ответ России. Они понимают, что на веки вечные они войдут в историю как те, кто совершил подобное. У этого нет никакого правового оправдания. Это преступление…" — сказала Захарова в ходе эфира на радио Sputnik.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
У Украины закончатся деньги до того, как ЕС одобрит кредит, пишут СМИ
11 ноября, 11:31
Она подчеркнула, что на этот раз европейцы имеют дело не с активами какого-то отдельного человека. По словам представителя МИД, сейчас "они имеют дело не со слабым игроком", а страной, которая может дать им серьезный ответ.
"Они имеют дело с ситуацией, которая, на мой взгляд, все-таки по своему масштабу, по своему правовому беспределу все-таки прецедентов не имеет", — подытожила дипломат.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева — речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Европа наконец нашла, на кого повесить воровство российских активов
10 ноября, 08:00
 
В миреКиевУкраинаМоскваЕвросоюзСанкции в отношении РоссииБельгияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала