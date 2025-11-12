Бельгия понимает преступность идеи кредита для Украины, заявила Захарова

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Бельгии понимают преступность навязываемой им идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и ожидают ответных действий со стороны Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что на этот раз европейцы имеют дело не с активами какого-то отдельного человека. По словам представителя МИД, сейчас "они имеют дело не со слабым игроком", а страной, которая может дать им серьезный ответ.