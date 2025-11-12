Советника экс-министра энергетики Украины внесли в базу "Миротворца"

В карточке Миронюка указано, что он является "членом организованной преступной группы" и "мародёром". Кроме того, указывается, что он "совершал действия, направленные на подрыв обороноспособности и стабильного функционирования оборонно-промышленного и энергетического комплекса Украины", а также "использовал служебное положение с целью личного обогащения во время военного положения".