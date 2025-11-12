Рейтинг@Mail.ru
Советника экс-министра энергетики Украины внесли в базу "Миротворца"
13:59 12.11.2025
Советника экс-министра энергетики Украины внесли в базу "Миротворца"
Советника экс-министра энергетики Украины внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 12.11.2025
Советника экс-министра энергетики Украины внесли в базу "Миротворца"
Советник бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко Игорь Миронюк на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики внесён в базу украинского сайта... РИА Новости, 12.11.2025
Советника экс-министра энергетики Украины внесли в базу "Миротворца"

Советника экс-министра энергетики Украины Миронюка внесли в базу "Миротворец"

Флаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Советник бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко Игорь Миронюк на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики внесён в базу украинского сайта "Миротворец", следует из данных ресурса.
В карточке Миронюка указано, что он является "членом организованной преступной группы" и "мародёром". Кроме того, указывается, что он "совершал действия, направленные на подрыв обороноспособности и стабильного функционирования оборонно-промышленного и энергетического комплекса Украины", а также "использовал служебное положение с целью личного обогащения во время военного положения".
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине при обыске рвал документы
Вчера, 11:10
Ранее в базу "Миротворца" были внесены другие фигуранты дела о коррупции в энергетике - бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Сергей Пушкарь.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан. Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Государственное бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
СМИ: ГБР Украины может быть причастно к делу о коррупции в сфере энергетики
Вчера, 13:08
 
В мире Украина Донецкая Народная Республика Луганская Народная Республика Герман Галущенко Владимир Зеленский Дунья Миятович Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) Энергоатом Верховная Рада Украины
 
 
