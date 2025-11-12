https://ria.ru/20251112/bashkirija-2054413942.html
Минздрав Башкирии опроверг данные о проблемах с датчиками для диабетиков
УФА, 12 ноя - РИА Новости. Пациенты в Башкирии, страдающие сахарным диабетом, обеспечены датчиками мониторинга глюкозы до июня 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
Ранее "Известия" сообщили, что в восьми регионах России
, в том числе в Башкирии, есть проблемы с обеспечением пациентов с диабетом датчиками мониторинга глюкозы.
В пресс-службе башкирского минздрава РИА Новости рассказали, что обеспечение детей с заболеванием сахарный диабет I типа датчиками СНМГ (система непрерывного мониторинга глюкозы) осуществляется в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом". По данным ведомства, в регионе 1810 несовершеннолетних пациентов с сахарным диабетом I типа, в датчиках СНМГ нуждаются 1695 из них.
"С учетом планируемых поставок и сформированного товарного запаса, пациенты региона на данный момент обеспечены датчиками СНМГ до июня 2026 года", - прокомментировали в пресс-службе.
Собеседник агентства добавил, что речь идёт о несовершеннолетних пациентах, потому что льготное обеспечение датчиками по закону полагается только до 18 лет.