Рейтинг@Mail.ru
Минздрав Башкирии опроверг данные о проблемах с датчиками для диабетиков - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 12.11.2025 (обновлено: 11:05 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/bashkirija-2054413942.html
Минздрав Башкирии опроверг данные о проблемах с датчиками для диабетиков
Минздрав Башкирии опроверг данные о проблемах с датчиками для диабетиков - РИА Новости, 12.11.2025
Минздрав Башкирии опроверг данные о проблемах с датчиками для диабетиков
Пациенты в Башкирии, страдающие сахарным диабетом, обеспечены датчиками мониторинга глюкозы до июня 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T11:04:00+03:00
2025-11-12T11:05:00+03:00
здоровье - общество
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983226316_0:158:3072:1886_1920x0_80_0_0_e34e0bd80bf70b7a0bf98df635b5b7ff.jpg
https://ria.ru/20250529/diabet-2019687132.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983226316_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba006191353d3d6630ee8ff426335fb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, общество
Здоровье - Общество, Россия, Общество
Минздрав Башкирии опроверг данные о проблемах с датчиками для диабетиков

Минздрав: диабетики в Башкирии обеспечены датчиками мониторинга глюкозы до июня

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИзмерение уровня сахара в крови глюкометром
Измерение уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Измерение уровня сахара в крови глюкометром. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 12 ноя - РИА Новости. Пациенты в Башкирии, страдающие сахарным диабетом, обеспечены датчиками мониторинга глюкозы до июня 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
Ранее "Известия" сообщили, что в восьми регионах России, в том числе в Башкирии, есть проблемы с обеспечением пациентов с диабетом датчиками мониторинга глюкозы.
В пресс-службе башкирского минздрава РИА Новости рассказали, что обеспечение детей с заболеванием сахарный диабет I типа датчиками СНМГ (система непрерывного мониторинга глюкозы) осуществляется в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом". По данным ведомства, в регионе 1810 несовершеннолетних пациентов с сахарным диабетом I типа, в датчиках СНМГ нуждаются 1695 из них.
"С учетом планируемых поставок и сформированного товарного запаса, пациенты региона на данный момент обеспечены датчиками СНМГ до июня 2026 года", - прокомментировали в пресс-службе.
Собеседник агентства добавил, что речь идёт о несовершеннолетних пациентах, потому что льготное обеспечение датчиками по закону полагается только до 18 лет.
Глюкометр, показывающий повышенный уровень глюкозы в крови - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Академик назвал необычный фактор, вызывающий диабет
29 мая, 03:09
 
Здоровье - ОбществоРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала