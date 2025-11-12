Банки могут обязать возвращать деньги при взломе приложения

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Банк России прорабатывает вопрос о том, чтобы обязать банки возвращать деньги клиентам при взломе мобильного приложения с помощью вредоносной программы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

"При нашем участии прорабатывается вопрос о том, чтобы обязать банки возмещать клиентам деньги, если мошенники в результате взлома мобильного приложения банка с помощью вредоносной программы похитили средства. Подробно обсудим, как это будет работать, в феврале 2026 года на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах", - сказал он.