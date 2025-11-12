https://ria.ru/20251112/banki-2054469180.html
Банки могут обязать возвращать деньги при взломе приложения
12.11.2025
Банки могут обязать возвращать деньги при взломе приложения
Банк России прорабатывает вопрос о том, чтобы обязать банки возвращать деньги клиентам при взломе мобильного приложения с помощью вредоносной программы, заявил
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Банк России прорабатывает вопрос о том, чтобы обязать банки возвращать деньги клиентам при взломе мобильного приложения с помощью вредоносной программы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
"При нашем участии прорабатывается вопрос о том, чтобы обязать банки возмещать клиентам деньги, если мошенники в результате взлома мобильного приложения банка с помощью вредоносной программы похитили средства. Подробно обсудим, как это будет работать, в феврале 2026 года на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах", - сказал он.
Также он отметил, что банки по рекомендациям ЦБ
доработали свои мобильные приложения. Они дополнены функционалом, который выявляет на устройстве клиента вредоносное программное обеспечение.
В апреле президент РФ Владимир Путин
поручил правительству и Банку России обеспечить внесение в законодательство изменений, касающихся обязанности банков возмещать россиянам деньги, похищенные из-за взлома их мобильных приложений.
В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина
заявляла, что банки должны будут устранить проблему хищений денег со счета из-за слабой защищенности их приложений.