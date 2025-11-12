Рейтинг@Mail.ru
13:57 12.11.2025 (обновлено: 13:58 12.11.2025)
Банки могут обязать возвращать деньги при взломе приложения
Банки могут обязать возвращать деньги при взломе приложения
Банк России прорабатывает вопрос о том, чтобы обязать банки возвращать деньги клиентам при взломе мобильного приложения с помощью вредоносной программы, заявил... РИА Новости, 12.11.2025
технологии, россия, вадим уваров, владимир путин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Технологии, Россия, Вадим Уваров, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Банк России прорабатывает вопрос о том, чтобы обязать банки возвращать деньги клиентам при взломе мобильного приложения с помощью вредоносной программы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
"При нашем участии прорабатывается вопрос о том, чтобы обязать банки возмещать клиентам деньги, если мошенники в результате взлома мобильного приложения банка с помощью вредоносной программы похитили средства. Подробно обсудим, как это будет работать, в феврале 2026 года на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах", - сказал он.
Также он отметил, что банки по рекомендациям ЦБ доработали свои мобильные приложения. Они дополнены функционалом, который выявляет на устройстве клиента вредоносное программное обеспечение.
В апреле президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России обеспечить внесение в законодательство изменений, касающихся обязанности банков возмещать россиянам деньги, похищенные из-за взлома их мобильных приложений.
В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что банки должны будут устранить проблему хищений денег со счета из-за слабой защищенности их приложений.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Набиуллина призвала защитить банковские приложения от взлома
5 марта, 20:05
 
