Рейтинг@Mail.ru
Россиянку, дважды пропавшую в Бангкоке, доставили в аэропорт для депортации - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/bangkok-2054403882.html
Россиянку, дважды пропавшую в Бангкоке, доставили в аэропорт для депортации
Россиянку, дважды пропавшую в Бангкоке, доставили в аэропорт для депортации - РИА Новости, 12.11.2025
Россиянку, дважды пропавшую в Бангкоке, доставили в аэропорт для депортации
Дважды пропадавшая в Бангкоке и арестованная за визовое нарушение россиянка Эрика Владыко доставлена офицерами иммиграционной полиции Таиланда в международный... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T10:31:00+03:00
2025-11-12T10:31:00+03:00
таиланд
бангкок
владивосток
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043339074_67:0:978:513_1920x0_80_0_0_a23f27a736075d986d612f07fc30d147.jpg
https://ria.ru/20250815/rossija-2035411120.html
таиланд
бангкок
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043339074_186:0:895:532_1920x0_80_0_0_94c01f017921838ce935b097fdf70a78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, бангкок, владивосток, в мире
Таиланд, Бангкок, Владивосток, В мире
Россиянку, дважды пропавшую в Бангкоке, доставили в аэропорт для депортации

Арестованную в Таиланде россиянку Владыко доставили в аэропорт для депортации

© Фото : страница Эрики Владыко в соцсетиЭрика Владыко
Эрика Владыко - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : страница Эрики Владыко в соцсети
Эрика Владыко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 12 ноя – РИА Новости. Дважды пропадавшая в Бангкоке и арестованная за визовое нарушение россиянка Эрика Владыко доставлена офицерами иммиграционной полиции Таиланда в международный аэропорт Суваннапхум (Suvarnabhumi) для депортации на родину, зарегистрирована на рейс "Аэрофлота" Бангкок – Владивосток, передает корреспондент РИА Новости.
Россиянка в сопровождении двух офицеров иммиграционной полиции Таиланда прибыла в аэропорт на стойку регистрации рейса СУ 645 БангкокВладивосток и была зарегистрирована на рейс, который отправляется в 15.00 (11.00 мск).
Наручники - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Таиланд депортирует в Россию блогера Збарского
15 августа, 00:34
 
ТаиландБангкокВладивостокВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала