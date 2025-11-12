https://ria.ru/20251112/bangkok-2054403882.html
Россиянку, дважды пропавшую в Бангкоке, доставили в аэропорт для депортации
Россиянку, дважды пропавшую в Бангкоке, доставили в аэропорт для депортации
Дважды пропадавшая в Бангкоке и арестованная за визовое нарушение россиянка Эрика Владыко доставлена офицерами иммиграционной полиции Таиланда в международный... РИА Новости, 12.11.2025
Таиланд, Бангкок, Владивосток, В мире
Россиянку, дважды пропавшую в Бангкоке, доставили в аэропорт для депортации
