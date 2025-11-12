В Челябинской области автобус столкнулся со стоящим на обочине автомобилем

ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Три пассажира обратились за медпомощью в результате столкновения автобуса с пассажирами со стоящим на обочине автомобилем на дороге в Челябинской области, сообщила пресс-служба ГАИ региона.

По данным ведомства, авария произошла в среду в 07.45 (05.45 мск) на 171 км автодороги Чебаркуль-Уйское-Сурменево-Магнитогорск. В маршрутке находились семь пассажиров, после ДТП три женщины обратились за медицинской помощью.

"Водитель 1961 года рождения, управляя автобусом "Газель Next" (маршрутный номер 379 маршрут Магнитогорск-Верхнеуральск, находились 7 человек), по предварительным данным, совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль "Газель Next" под управлением водителя 1982 года рождения, после столкновения автомобили съехали в кювет и опрокинулись", - говорится в сообщении.