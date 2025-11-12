Рейтинг@Mail.ru
На Украине произошло ЧП на единственном урановом руднике, сообщили СМИ
16:58 12.11.2025 (обновлено: 20:17 12.11.2025)
На Украине произошло ЧП на единственном урановом руднике, сообщили СМИ
На шахте "Ингульская" в Кировоградской области Украины произошла авария, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 12.11.2025
украина, кировоградская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), страна.ua, происшествия
Украина, Кировоградская область, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Страна.ua, Происшествия
На Украине произошла авария на урановой шахте "Ингульская"

© ВостГОКШахта "Ингульская" в Кировоградской области Украины
Шахта Ингульская в Кировоградской области Украины - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© ВостГОК
Шахта "Ингульская" в Кировоградской области Украины
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На шахте "Ингульская" в Кировоградской области Украины произошла авария, пишет "Страна.ua".
"Вчера произошел прорыв гидроукладочной смеси и затопление горизонта в подземной выработке отработанного блока", — приводит издание сообщение Минэнерго.
В публикации подчеркивается, что шахта "Ингульская" — это единственное на Украине предприятие, добывающее природный уран.
Позднее Минэнерго сообщило, что на аварийном участке находились четыре работника ЧП "Свитэкс". По информации ведомства, два человека самостоятельно вышли на поверхность, судьба еще двоих неизвестна. Ведутся аварийно-спасательные работы.
Шахта "Ингульская" расположена в Кировоградской области, предприятие добывает урановую и ториевую руды.
Украина
Кировоградская область
Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Страна.ua
Происшествия
 
 
