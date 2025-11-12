https://ria.ru/20251112/avariya-2054541022.html
На Украине произошло ЧП на единственном урановом руднике, сообщили СМИ
На Украине произошло ЧП на единственном урановом руднике, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
На Украине произошло ЧП на единственном урановом руднике, сообщили СМИ
На шахте "Ингульская" в Кировоградской области Украины произошла авария, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T16:58:00+03:00
2025-11-12T16:58:00+03:00
2025-11-12T20:17:00+03:00
украина
кировоградская область
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
страна.ua
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054584097_291:0:1281:557_1920x0_80_0_0_b71dd6ef748957645b456ab274c487fb.jpg
https://ria.ru/20251108/zaes-2053709207.html
https://ria.ru/20251026/lvov-2050702764.html
украина
кировоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054584097_330:0:1307:733_1920x0_80_0_0_51f1346e028ec8445abf53650df330c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, кировоградская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), страна.ua, происшествия
Украина, Кировоградская область, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Страна.ua, Происшествия
На Украине произошло ЧП на единственном урановом руднике, сообщили СМИ
На Украине произошла авария на урановой шахте "Ингульская"