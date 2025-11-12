https://ria.ru/20251112/ataka-2054375172.html
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
В Ростовской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 12.11.2025
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
Отражена беспилотная атака в трех районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2025
