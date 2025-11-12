https://ria.ru/20251112/astronom-2054363730.html
Назван самый короткий день в 2025 году
Длина светового дня сократится до минимальных значений 21 декабря, составив 6 часов 59 минут 51 секунду, сообщила РИА Новости астроном, руководитель отдела
земля
Назван самый короткий день в 2025 году
Астроном Кошман: световой день сократится до минимума 21 декабря
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Длина светового дня сократится до минимальных значений 21 декабря, составив 6 часов 59 минут 51 секунду, сообщила РИА Новости астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
"Двадцать первого декабря 2025 года в 18:03 мск склонение Солнца на небесной сфере достигает минимума, это 23,5 градуса к югу от небесного экватора, это момент зимнего солнцестояния. Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли
в этот день — максимальна, а продолжительность дня — минимальна. В начале декабря продолжительность светового дня составляет 7 часов 27 минут, 21 декабря — 6 часов 59 минут 51 секунду, к концу декабря месяца день увеличится до 7 часов 05 минут", — рассказала Кошман.
По ее словам, продолжительность светового дня начнет потихоньку расти и 21 июня 2026 года, в день летнего солнцестояния, составит 17 часов 33 минуты.