Песков рассказал о повестке сотрудничества России и Армении - РИА Новости, 12.11.2025
12:26 12.11.2025
Песков рассказал о повестке сотрудничества России и Армении
в мире
россия
армения
москва
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире, россия, армения, москва, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, Армения, Москва, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Песков рассказал о повестке сотрудничества России и Армении

Песков: у России и Армении есть много вопросов в повестке сотрудничества

Государственные флаги России и Армении. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Армения имеют много вопросов на повестке двустороннего сотрудничества, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
В среду Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Армения из политических соображений хочет "отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине, приобретая часть зерна у Киева.
"Вы знаете, что частые контакты на высшем уровне осуществляются. У нас много вопросов на повестке двустороннего сотрудничества. Мы надеемся, что это сотрудничество будет продолжено", - сказал Песков. ​
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Армения не намерена отказываться от российского зерна, заявил Пашинян
В миреРоссияАрменияМоскваДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
