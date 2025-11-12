https://ria.ru/20251112/armenija-2054430484.html
Армения не намерена отказываться от российского зерна, заявил Пашинян
Армения не намерена отказываться от российского зерна, заявил Пашинян
Армения не планирует отказываться от российского зерна в пользу украинского, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. РИА Новости, 12.11.2025
Армения не намерена отказываться от российского зерна, заявил Пашинян
