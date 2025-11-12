Рейтинг@Mail.ru
Армения не намерена отказываться от российского зерна, заявил Пашинян - РИА Новости, 12.11.2025
11:56 12.11.2025 (обновлено: 14:02 12.11.2025)
Армения не намерена отказываться от российского зерна, заявил Пашинян
Армения не намерена отказываться от российского зерна, заявил Пашинян - РИА Новости, 12.11.2025
Армения не намерена отказываться от российского зерна, заявил Пашинян
Армения не планирует отказываться от российского зерна в пользу украинского, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. РИА Новости, 12.11.2025
Армения не намерена отказываться от российского зерна, заявил Пашинян

Пашинян: Армения не намерена отказываться от российского зерна

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Никол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 ноя — РИА Новости. Армения не планирует отказываться от российского зерна в пользу украинского, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Такого быть не может. Я впервые нарушаю свой принцип не комментировать то, чего я не читал, но заявляю, что это абсолютная несообразность", — сказал он.
Железнодорожный состав - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Первый за 30 лет железнодорожный состав прибыл из России в Армению
6 ноября, 00:31
В среду в СВР России заявили, что Армения из политических соображений хочет помочь Киеву, приобретая более дорогое зерно у Украины за счет денег Евросоюза.
По данным спецслужбы, страны ЕС из-за стремления нанести поражение Москве оказались на грани социально-экономического кризиса, их бюджеты пусты, а Брюссель не дает расплатиться за украинское зерно замороженными активами.
Со своей стороны, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения Службы внешней разведки не бывают голословными.
Зерно - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Россия отправит в Армению еще 132 вагона с пшеницей
6 ноября, 01:04
 
