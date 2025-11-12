Алиханов призвал обеспечить переход АПК к промышленной модели

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Важно обеспечить переход российского АПК от сырьевой модели к промышленной с высокой добавленной стоимостью, сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме.

"Мы говорили о повышении эффективности выращивания исходных аграрных продуктов. Но сегодня важно обеспечить переход от сырьевой модели АПК к промышленной с высокой добавленной стоимостью. Ключевым элементом здесь является внедрение технологий глубокой переработки сельхозсырья", - сказал министр.