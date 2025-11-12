Рейтинг@Mail.ru
Алиханов призвал обеспечить переход АПК к промышленной модели - РИА Новости, 12.11.2025
13:42 12.11.2025
Алиханов призвал обеспечить переход АПК к промышленной модели
Алиханов призвал обеспечить переход АПК к промышленной модели - РИА Новости, 12.11.2025
Алиханов призвал обеспечить переход АПК к промышленной модели
Важно обеспечить переход российского АПК от сырьевой модели к промышленной с высокой добавленной стоимостью, сказал министр промышленности и торговли РФ Антон... РИА Новости, 12.11.2025
экономика
россия
антон алиханов
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
экономика, россия, антон алиханов, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Госдума РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов призвал обеспечить переход АПК к промышленной модели

Алиханов призвал обеспечить переход АПК от сырьевой модели к промышленной

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Важно обеспечить переход российского АПК от сырьевой модели к промышленной с высокой добавленной стоимостью, сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме.
"Мы говорили о повышении эффективности выращивания исходных аграрных продуктов. Но сегодня важно обеспечить переход от сырьевой модели АПК к промышленной с высокой добавленной стоимостью. Ключевым элементом здесь является внедрение технологий глубокой переработки сельхозсырья", - сказал министр.
Алиханов добавил, что среди технологий глубокой переработки сельскохозяйственного сырья - все основные направления биотехнологий. Среди них производство белковых концентратов, экстракция и глубокая очистка масел, ферментная и микробиологическая трансформация побочных продуктов в пищевые ингредиенты, а также конверсия отходов в корма, удобрения, биогаз и биоматериалы.
"Минпромторг уже поддержал НИОКРы для трех десятков таких проектов по биотеху, они сейчас на предсерийной стадии", - добавил министр.
ЭкономикаРоссияАнтон АлихановГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
