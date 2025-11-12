Алиханов призвал обеспечить переход АПК к промышленной модели

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Важно обеспечить переход российского АПК от сырьевой модели к промышленной с высокой добавленной стоимостью, сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме.
"Мы говорили о повышении эффективности выращивания исходных аграрных продуктов. Но сегодня важно обеспечить переход от сырьевой модели АПК к промышленной с высокой добавленной стоимостью. Ключевым элементом здесь является внедрение технологий глубокой переработки сельхозсырья", - сказал министр.
Алиханов добавил, что среди технологий глубокой переработки сельскохозяйственного сырья - все основные направления биотехнологий. Среди них производство белковых концентратов, экстракция и глубокая очистка масел, ферментная и микробиологическая трансформация побочных продуктов в пищевые ингредиенты, а также конверсия отходов в корма, удобрения, биогаз и биоматериалы.
"Минпромторг уже поддержал НИОКРы для трех десятков таких проектов по биотеху, они сейчас на предсерийной стадии", - добавил министр.