Умер актер из "Ментовских войн" Фирсов

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Актер Иван Фирсов, известный по ролям в сериалах "Ментовские войны" и "Невский", умер на 58-ом году жизни, сообщила дочь актера.

"10.11.2025 Папы не стало", — написала она на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Дочь актера сообщила, что прощание и похороны состоятся 15 ноября в Петербурге.

По информации ряда СМИ, актер скончался от тяжелой болезни.