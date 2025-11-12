Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из "Ментовских войн" Фирсов - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 12.11.2025 (обновлено: 20:54 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/akter-2054552993.html
Умер актер из "Ментовских войн" Фирсов
Умер актер из "Ментовских войн" Фирсов - РИА Новости, 12.11.2025
Умер актер из "Ментовских войн" Фирсов
Актер Иван Фирсов, известный по ролям в сериалах "Ментовские войны" и "Невский", умер на 58-ом году жизни, сообщила дочь актера. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:23:00+03:00
2025-11-12T20:54:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054553760_0:0:658:371_1920x0_80_0_0_bd164042703eda5eb69ffc2328dff3f8.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054553760_93:0:658:424_1920x0_80_0_0_9773551cbc48e6bf1770614d05f09cbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Умер актер из "Ментовских войн" Фирсов

Актер из "Ментовских войн" Иван Фирсов умер в возрасте 57 лет

© Кинокомпания Гамма, 2012Кадр из сериала "Ржавчина"
Кадр из сериала Ржавчина - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Кинокомпания Гамма, 2012
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Актер Иван Фирсов, известный по ролям в сериалах "Ментовские войны" и "Невский", умер на 58-ом году жизни, сообщила дочь актера.
"10.11.2025 Папы не стало", — написала она на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Дочь актера сообщила, что прощание и похороны состоятся 15 ноября в Петербурге.
По информации ряда СМИ, актер скончался от тяжелой болезни.
Фирсов родился 30 января 1968 года в Ленинграде. Его актерская карьера началась в 2010 году с исполнения роли в эпизоде сериала "Дознаватель". За свою профессиональную деятельность он снялся в более чем 20 проектах, среди которых такие сериалы, как "Ментовские войны-9", "Невский", "Морские дьяволы. Особое задание", "Условный мент-2" и другие.
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала