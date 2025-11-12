Умер актер из "Ментовских войн" Фирсов

https://ria.ru/20251112/akter-2054552993.html
Актер Иван Фирсов, известный по ролям в сериалах "Ментовские войны" и "Невский", умер на 58-ом году жизни, сообщила дочь актера. РИА Новости, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Актер Иван Фирсов, известный по ролям в сериалах "Ментовские войны" и "Невский", умер на 58-ом году жизни, сообщила дочь актера.
"10.11.2025 Папы не стало", — написала она на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Дочь актера сообщила, что прощание и похороны состоятся 15 ноября в Петербурге.
По информации ряда СМИ, актер скончался от тяжелой болезни.
Фирсов родился 30 января 1968 года в Ленинграде
. Его актерская карьера началась в 2010 году с исполнения роли в эпизоде сериала "Дознаватель". За свою профессиональную деятельность он снялся в более чем 20 проектах, среди которых такие сериалы, как "Ментовские войны-9", "Невский", "Морские дьяволы. Особое задание", "Условный мент-2" и другие.