В прокуратуре назвали причину взрыва в квартире в Ачинске

КРАСНОЯРСК, 12 ноя – РИА Новости. Взрыв в квартире пятиэтажного дома в Ачинске Красноярского края произошел из-за газового баллона с веществом для травли насекомых, сообщает прокуратура региона.

В среду МЧС региона сообщило, что вечером на третьем этаже дома в Ачинске в результате взрыва произошел пожар площадью 5 квадратных метров и пострадала женщина. Несущие стены не повреждены, дом цел.

"По предварительным данным, жилой дом не газифицирован, а взрыв произошел из-за газового баллона объемом 600 мл с веществом для травли насекомых. В результате инцидента пострадала 72-летняя хозяйка квартиры, которую без сознания с ожогами тела госпитализировали в КГБУЗ "Ачинская МРБ". Других пострадавших нет", - сообщает краевая прокуратура.

Отмечается, что в квартире частично выбиты окна и разрушена стена, отделяющая ее от соседней квартиры, остальные квартиры в подъезде не повреждены. На момент взрыва в помещении кроме пострадавшей никого не было.

По данному факту прокуратура организовала проверку, устанавливаются точные причины происшествия.