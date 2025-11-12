https://ria.ru/20251112/achinsk-2054549122.html
В прокуратуре назвали причину взрыва в квартире в Ачинске
В прокуратуре назвали причину взрыва в квартире в Ачинске - РИА Новости, 12.11.2025
В прокуратуре назвали причину взрыва в квартире в Ачинске
Взрыв в квартире пятиэтажного дома в Ачинске Красноярского края произошел из-за газового баллона с веществом для травли насекомых, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 12.11.2025
В квартире в Ачинске взорвался газовый баллон с веществом от насекомых
КРАСНОЯРСК, 12 ноя – РИА Новости. Взрыв в квартире пятиэтажного дома в Ачинске Красноярского края произошел из-за газового баллона с веществом для травли насекомых, сообщает прокуратура региона.
В среду МЧС
региона сообщило, что вечером на третьем этаже дома в Ачинске
в результате взрыва произошел пожар площадью 5 квадратных метров и пострадала женщина. Несущие стены не повреждены, дом цел.
"По предварительным данным, жилой дом не газифицирован, а взрыв произошел из-за газового баллона объемом 600 мл с веществом для травли насекомых. В результате инцидента пострадала 72-летняя хозяйка квартиры, которую без сознания с ожогами тела госпитализировали в КГБУЗ "Ачинская МРБ". Других пострадавших нет", - сообщает краевая прокуратура.
Отмечается, что в квартире частично выбиты окна и разрушена стена, отделяющая ее от соседней квартиры, остальные квартиры в подъезде не повреждены. На момент взрыва в помещении кроме пострадавшей никого не было.
По данному факту прокуратура организовала проверку, устанавливаются точные причины происшествия.
В СК
региона сообщили, что баллончик аэрозоля для уничтожения насекомых стоял в комнате поблизости с термопотом и мог от него нагреться. Следователи тоже начали проверку.