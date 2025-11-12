Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ заявили о нарушении закона при проведении абортов в частных клиниках - РИА Новости, 12.11.2025
04:03 12.11.2025
В РПЦ заявили о нарушении закона при проведении абортов в частных клиниках
В 110 частных медицинских учреждениях Московской области готовы проводить аборты с нарушением законодательства - без соблюдения "недели тишины" и консультации...
Дарья Буймова
Дарья Буймова
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В 110 частных медицинских учреждениях Московской области готовы проводить аборты с нарушением законодательства - без соблюдения "недели тишины" и консультации психолога, говорится в исследовании патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, результаты которого предоставлены РИА Новости.
"Проверка методом телефонного опроса, проводившаяся добровольцами патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства в 2023-2025 годах, охватила 129 из 207 частных клиник Московской области, имеющих лицензии на прерывание беременности. В 110 из них выявлены нарушения законодательства: там готовы проводить аборт без соблюдения "недели тишины" и/или обязательной перед абортом консультации психолога", - говорится в исследовании.
По выявленным нарушениям направлено 64 заявления в Генеральную прокуратуру РФ, подчеркнули в комиссии.
"Представители некоторых клиник откровенно высказывают недоумение о том, зачем вообще нужен психолог в частной клинике, так как это противоречит коммерческой задаче быстрее сделать аборт и получить денежное вознаграждение", - отметили в церкви.
Также в ходе исследования в комиссии выявили масштабную рекламу абортов, представленную на 339 сайтах-агрегаторах 17 городов области.
"В Подмосковье сложился дисбаланс в области сохранения репродуктивного здоровья. При том, что только 29 частных клиник принимают роды, лицензии на проведение абортов имеют 207 коммерческих учреждений. Число клиник, прерывающих беременность, превышает количество родовспомогательных учреждений более чем в семь раз", - заключили в РПЦ.
Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов рассказал РИА Новости, что после совершения аборта женщина может всю жизнь испытывать чувство глубокого сожаления о содеянном, потому что "совершен смертный грех убийства", иначе это называют "постабортным синдромом". По его словам, выходом из этой ситуации для женщины может стать исповедь, покаяние и "деятельное участие в профилактике абортов в обществе".
В Русской православной церкви признают человека живым с момента зачатия и считают аборт убийством и грехом, призывают законодательно защитить жизнь человека на внутриутробной стадии развития, выступают за запрет абортов без медпоказаний. Также в РПЦ неоднократно выступали за запрет проведения абортов в частных клиниках, так как там, по данным церкви, зачастую не соблюдают требования законодательства о проведении "дней тишины" и обязательном психологическом консультировании, а также проводят аборты на более поздних, чем положено, сроках беременности, не предупреждают женщину о негативных последствиях этой процедуры для здоровья, не предоставляют актуальную статистику по количеству проведенных процедур.
