Женщина чудом не пострадала при обрушении колонны "Снежкома"
15:15 11.11.2025 (обновлено: 18:02 11.11.2025)
Женщина чудом не пострадала при обрушении колонны "Снежкома"
Женщина чудом не пострадала при обрушении колонны "Снежкома" - РИА Новости, 11.11.2025
Женщина чудом не пострадала при обрушении колонны "Снежкома"
Жительница Красногорска рассказала РИА Новости, как чудом не пострадала при обрушении конструкций демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" благодаря... РИА Новости, 11.11.2025
Происшествия, Красногорск
Происшествия, Красногорск
Женщина чудом не пострадала при обрушении колонны "Снежкома"

Звонок мамы спас жительницу Красногорска, на ее машину упали обломки Снежкома

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Сотрудники полиции фиксируют последствия обрушения конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в Красногорске. 11 ноября 2025
Сотрудники полиции фиксируют последствия обрушения конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса Снежком на проезжую часть в Красногорске. 11 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции фиксируют последствия обрушения конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в Красногорске. 11 ноября 2025
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Жительница Красногорска рассказала РИА Новости, как чудом не пострадала при обрушении конструкций демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" благодаря звонку мамы.
"Я уже выходила из дома, и мне позвонила мама и очень срочно попросила переговорить с ней, и я задержалась ровно на то время, которое бы сидела и прогревала машину. То есть сейчас я уже понимаю, что автомобиль – это железка, это очень грустно, я не знаю, что теперь с этим делать, но ситуация, что я могла в этот момент оказаться в машине, - это страшнее. Слава Богу, цела и здорова", - сказала она.
Ранее экстренные службы сообщали, что не менее 145 автомобилей, по предварительной информации, получили повреждения при обрушении опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на дорогу в подмосковном Красногорске. Также известно о троих пострадавших.
Сотрудники полиции работают на месте обрушения конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса Снежком на проезжую часть в Красногорске. 11 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Очевидец рассказал о первых минутах после обрушения колонны "Снежкома"
Происшествия, Красногорск
 
 
