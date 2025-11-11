https://ria.ru/20251111/zhitelnitsa-2054213740.html
Женщина чудом не пострадала при обрушении колонны "Снежкома"
Женщина чудом не пострадала при обрушении колонны "Снежкома" - РИА Новости, 11.11.2025
Женщина чудом не пострадала при обрушении колонны "Снежкома"
Жительница Красногорска рассказала РИА Новости, как чудом не пострадала при обрушении конструкций демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" благодаря... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:15:00+03:00
2025-11-11T15:15:00+03:00
2025-11-11T18:02:00+03:00
происшествия
красногорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054212508_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_cf55c30fe247c97699c0e10df49a553b.jpg
https://ria.ru/20251111/krasnogorsk-2054199606.html
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054212508_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_d6365971d94adf0c79afebb930f060e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск
Происшествия, Красногорск
Женщина чудом не пострадала при обрушении колонны "Снежкома"
Звонок мамы спас жительницу Красногорска, на ее машину упали обломки Снежкома
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Жительница Красногорска рассказала РИА Новости, как чудом не пострадала при обрушении конструкций демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" благодаря звонку мамы.
"Я уже выходила из дома, и мне позвонила мама и очень срочно попросила переговорить с ней, и я задержалась ровно на то время, которое бы сидела и прогревала машину. То есть сейчас я уже понимаю, что автомобиль – это железка, это очень грустно, я не знаю, что теперь с этим делать, но ситуация, что я могла в этот момент оказаться в машине, - это страшнее. Слава Богу, цела и здорова", - сказала она.
Ранее экстренные службы сообщали, что не менее 145 автомобилей, по предварительной информации, получили повреждения при обрушении опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на дорогу в подмосковном Красногорске
. Также известно о троих пострадавших.