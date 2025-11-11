Пять сотрудников УМВД Химок получили сертификаты на приобретение жилья

"Ваша служба — это призвание, требующее мужества, самоотдачи и высочайшей ответственности. Каждый день вы сталкиваетесь с трудностями: предотвращаете правонарушения, расследуете преступления, помогаете людям в сложных ситуациях. Ваш профессионализм, бдительность и преданность долгу — опора для всего нашего общества. Вы — те, к кому обращаются в минуты опасности, те, кто приходит на помощь в самых трудных ситуациях", — отметила Землякова в своем телеграм-канале.