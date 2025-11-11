Рейтинг@Mail.ru
Пять сотрудников УМВД Химок получили сертификаты на приобретение жилья
17:16 11.11.2025
Пять сотрудников УМВД Химок получили сертификаты на приобретение жилья
московская областная дума
химки (городской округ в московской области)
химки (городской округ в московской области)
Пять сотрудников УМВД Химок получили сертификаты на приобретение жилья

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пятерым сотрудникам УМВД подмосковных Химок вручили сертификаты на приобретение жилья в честь профессионального праздника, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Глава Химок Елена Землякова их также поздравила и поблагодарила за добросовестное выполнение служебных обязанностей.
"Ваша служба — это призвание, требующее мужества, самоотдачи и высочайшей ответственности. Каждый день вы сталкиваетесь с трудностями: предотвращаете правонарушения, расследуете преступления, помогаете людям в сложных ситуациях. Ваш профессионализм, бдительность и преданность долгу — опора для всего нашего общества. Вы — те, к кому обращаются в минуты опасности, те, кто приходит на помощь в самых трудных ситуациях", — отметила Землякова в своем телеграм-канале.
Депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов, а также председатель Совета депутатов Сергей Малиновский наградили специалистов различных направлений благодарственными письмами и подарками.
Под руководством полковника полиции Андрея Самсонова химкинское УМВД ежедневно обеспечивает общественный порядок.
