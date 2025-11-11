Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии резко ответили на новые угрозы Зеленского в адрес России - РИА Новости, 11.11.2025
19:13 11.11.2025
В Венгрии резко ответили на новые угрозы Зеленского в адрес России
В Венгрии резко ответили на новые угрозы Зеленского в адрес России

Кошкович: угрозы Зеленского в адрес российской нефти звучат отчаянно

© AP Photo / Harry NakosВладимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского, направленные на срыв поставок российской нефти в Венгрию, звучат отчаянно, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Зеленский ставит под угрозу поставки нефти в Венгрию в то время, когда собственная выработка электроэнергии на Украине полностью прекращена, а импорт осуществляется преимущественно через Венгрию", — отметил эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Венгрии выступили с предупреждением Зеленскому после коллапса на Украине
9 ноября, 08:58
Он подчеркнул, что подобные заявления главы киевского режима звучат безрассудно и могут стать препятствием для поставок венгерских ресурсов Украине.
Конфликт Киева и Будапешта
Обострение между Киевом и Будапештом последовало после атаки на нефтепровод "Дружба". Глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал Украину прекратить угрозы в адрес Венгрии и отказаться от атак на критическую энергетическую инфраструктуру, от которой зависит энергоснабжение страны.
В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посоветовал не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал Венгрии "диверсифицировать поставки энергоресурсов".
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Германии резко ответили на выпад Зеленского в адрес Орбана
10 ноября, 21:01
 
