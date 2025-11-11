В Венгрии резко ответили на новые угрозы Зеленского в адрес России

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского, направленные на срыв поставок российской нефти в Венгрию, звучат отчаянно, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
Он подчеркнул, что подобные заявления главы киевского режима звучат безрассудно и могут стать препятствием для поставок венгерских ресурсов Украине.
Конфликт Киева и Будапешта
Обострение между Киевом и Будапештом последовало после атаки на нефтепровод "Дружба". Глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал Украину прекратить угрозы в адрес Венгрии и отказаться от атак на критическую энергетическую инфраструктуру, от которой зависит энергоснабжение страны.
В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посоветовал не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал Венгрии "диверсифицировать поставки энергоресурсов".
