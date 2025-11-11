"Время молиться". В США обратились к сторонникам Зеленского

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сторонникам Владимира Зеленского остается только молиться, так как ситуация для него становится все хуже, заявил журналист Рик Санчес в эфире телеканала RT.
"Ситуация для Зеленского с каждой минутой выглядит всё мрачнее. Если вы его сторонник, сейчас самое время, ну, не знаю, помолиться за него или что-то в этом роде, потому что дела у него плохи", — сказал он.
Журналист подчеркнул, что попытки главы киевского режима отрицать реальность и приуменьшать нанесенный украинскому ВПК ущерб достигли своего апогея.
В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.
После ударов компания "Центрэнерго" заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских ударов остановилась генерация. "Укрэнерго", в свою очередь, сообщило о серии отключений электроэнергии в разных регионах.
В ответ на атаки ВСУ российская армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.