В США раскрыли главную причину обысков у приближенных Зеленского - РИА Новости, 11.11.2025
06:46 11.11.2025 (обновлено: 09:45 11.11.2025)
В США раскрыли главную причину обысков у приближенных Зеленского
В США раскрыли главную причину обысков у приближенных Зеленского - РИА Новости, 11.11.2025
В США раскрыли главную причину обысков у приближенных Зеленского
Обыски, который провели агенты НАБУ у приближенных Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича и экс-министра энергетики Германа Галущенко, стали ответом на... РИА Новости, 11.11.2025
в мире
украина
киев
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
украина
киев
в мире, украина, киев, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
В США раскрыли главную причину обысков у приближенных Зеленского

NYT: обыски НАБУ у Миндича и Галущенко стали ответом на политику Зеленского

Сотрудник НАБУ
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : НАБУ
Сотрудник НАБУ. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Обыски, который провели агенты НАБУ у приближенных Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича и экс-министра энергетики Германа Галущенко, стали ответом на политику главы киевского режима, утверждается в публикации The New York Times.
"Через несколько месяцев после того, как президент Украины попытался нанести НАБУ и САП ущерб, агентства заявили, что раскрыли крупную схему с участием государственной атомной энергетической компании", — говорится в статье.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
На Украине запустили процедуру отставки правительства
10 ноября, 22:53
Отмечается, что антикоррупционные агентства в расследовании против государственного поставщика электроэнергии заявили о наличии тысячи часов аудиозаписей за 15 месяцев и документации о "деятельности преступной организации высокого уровня".
«
"Члены организации "выстроили масштабную коррупционную схему, чтобы повлиять на стратегические предприятия государственного сектора", — говорится в материале.
В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомство опубликовало фото с найденными в ее ходе сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
На Украине рассказали о легализации денег от коррупции в сфере энергетики
10 ноября, 18:15
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк уточнил, что антикоррупционное бюро провело обыски у Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу. По словам Железняка, бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
"Снаряды ложатся все ближе". На Украине сделали предупреждение Зеленскому
10 ноября, 17:09
 
