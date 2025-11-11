В США раскрыли главную причину обысков у приближенных Зеленского

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Обыски, который провели агенты НАБУ у приближенных Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича и экс-министра энергетики Германа Галущенко, стали ответом на политику главы киевского режима, утверждается в публикации The New York Times.
На Украине запустили процедуру отставки правительства
10 ноября, 22:53
Отмечается, что антикоррупционные агентства в расследовании против государственного поставщика электроэнергии заявили о наличии тысячи часов аудиозаписей за 15 месяцев и документации о "деятельности преступной организации высокого уровня".
«
"Члены организации "выстроили масштабную коррупционную схему, чтобы повлиять на стратегические предприятия государственного сектора", — говорится в материале.
В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомство опубликовало фото с найденными в ее ходе сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк уточнил, что антикоррупционное бюро провело обыски у Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу. По словам Железняка, бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.