МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Зеленский намеренно врет о продолжении поставок американского вооружения в Украину во время шатдауна, пишет итальянский портал L’antidiplomatico.
"Согласно внутренним оценкам Госдепартамента, экспорт оружия союзникам по НАТО на сумму более пяти миллиардов долларов — и, следовательно, для поставок Украине — в настоящее время заморожен. <…> Обращает на себя внимание заявление украинского президента Зеленского, который в октябре в Киеве утверждал, что шатдаун "не блокирует поставки Киеву", — отмечает издание.
"Зеленский обнадеживает, но это противоречит данным, предоставленным Госдепом США. Таким образом, расхождение между политическими заявлениями и реальностью становится очевидным <…> Как обычно, лидер киевского режима беззастенчиво лжет", — заключается в статье.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
