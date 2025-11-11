Рейтинг@Mail.ru
02:42 11.11.2025
На Западе раскрыли обман Зеленского про США
На Западе раскрыли обман Зеленского про США
Зеленский намеренно врет о продолжении поставок американского вооружения в Украину во время шатдауна, пишет итальянский портал L’antidiplomatico. РИА Новости, 11.11.2025
в мире, украина, киев, сша, сергей лавров, государственный департамент сша, нато
В мире, Украина, Киев, США, Сергей Лавров, Государственный департамент США, НАТО
На Западе раскрыли обман Зеленского про США

L’antidiplomatico: Зеленский врет о продолжении поставок оружия из США

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя РИА Новости. Зеленский намеренно врет о продолжении поставок американского вооружения в Украину во время шатдауна, пишет итальянский портал L’antidiplomatico.
"Согласно внутренним оценкам Госдепартамента, экспорт оружия союзникам по НАТО на сумму более пяти миллиардов долларов — и, следовательно, для поставок Украине — в настоящее время заморожен. <…> Обращает на себя внимание заявление украинского президента Зеленского, который в октябре в Киеве утверждал, что шатдаун "не блокирует поставки Киеву", — отмечает издание.
Финский политик призвал Рютте прекратить поставки оружия Украине
9 ноября, 09:10
Как сообщается в материале, глава киевского режима вынужден подпитывать нарративы западной пропаганды о непоколебимости поддержки Украины. Причина тому — невозможность продажи американского вооружения на нужды Киева из-за шатдауна.
"Зеленский обнадеживает, но это противоречит данным, предоставленным Госдепом США. Таким образом, расхождение между политическими заявлениями и реальностью становится очевидным <…> Как обычно, лидер киевского режима беззастенчиво лжет", — заключается в статье.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Трамп: США по глупости отдавали Украине оружие бесплатно при Байдене
23 октября, 01:08
 
