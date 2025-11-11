Названы сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Самые высокие медианные зарплаты в третьем квартале этого года предлагали руководителю группы разработки (более 214 тысяч рублей), дата-сайентистам (211 тысяч рублей) и сварщикам (более 209 тысяч рублей), следует из данных сервиса hh.ru, подготовленных для РИА Новости.

"Лидером по доходу (в медиане - ред.), который указывают компании в своих вакансиях, стали в третьем квартале 2025 года вакансии для руководителей группы разработки (более 214 тысяч рублей), дата-сайентистов (211 тысяч рублей) и сварщиков (более 209 тысяч рублей)", - говорится в данных.

Отмечается, что сварщики уже второй квартал подряд находятся в топе по уровню предлагаемого дохода.