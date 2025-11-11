https://ria.ru/20251111/zarplaty-2054065494.html
Названы сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России
Названы сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России - РИА Новости, 11.11.2025
Названы сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России
Самые высокие медианные зарплаты в третьем квартале этого года предлагали руководителю группы разработки (более 214 тысяч рублей), дата-сайентистам (211 тысяч... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T02:52:00+03:00
2025-11-11T02:52:00+03:00
2025-11-11T02:52:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_0:193:3700:2274_1920x0_80_0_0_a50be3f74cdae8143b2e6f79fccebe59.jpg
https://ria.ru/20251110/reyting-2053841620.html
https://ria.ru/20251103/professii-2052566835.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_206:0:3495:2467_1920x0_80_0_0_fda9aa38584396d6303da45c219d94f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Названы сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России
Hh.ru: самые высокие зарплаты предлагали в третьем квартале дата-сайентистам
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Самые высокие медианные зарплаты в третьем квартале этого года предлагали руководителю группы разработки (более 214 тысяч рублей), дата-сайентистам (211 тысяч рублей) и сварщикам (более 209 тысяч рублей), следует из данных сервиса hh.ru, подготовленных для РИА Новости.
"Лидером по доходу (в медиане - ред.), который указывают компании в своих вакансиях, стали в третьем квартале 2025 года вакансии для руководителей группы разработки (более 214 тысяч рублей), дата-сайентистов (211 тысяч рублей) и сварщиков (более 209 тысяч рублей)", - говорится в данных.
Отмечается, что сварщики уже второй квартал подряд находятся в топе по уровню предлагаемого дохода.
В рейтинг по уровню медианных предлагаемых зарплат по итогам третьего квартала также входят должности коммерческого директора с медианной предлагаемой зарплатой в 207,2 тысячи рублей, водителя - 202,8 тысячи рублей, директора по маркетингу и PR - 202,7 тысячи рублей, а также директора по информационным технологиям с предлагаемым доходом в 200 тысяч рублей.