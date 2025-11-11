Рейтинг@Mail.ru
Названы сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России - РИА Новости, 11.11.2025
02:52 11.11.2025
Названы сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России
Названы сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России - РИА Новости, 11.11.2025
Названы сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России
Самые высокие медианные зарплаты в третьем квартале этого года предлагали руководителю группы разработки (более 214 тысяч рублей), дата-сайентистам (211 тысяч рублей) и сварщикам (более 209 тысяч рублей)
Названы сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России

© Fotolia / Sergej KhackimullinРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Fotolia / Sergej Khackimullin
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Самые высокие медианные зарплаты в третьем квартале этого года предлагали руководителю группы разработки (более 214 тысяч рублей), дата-сайентистам (211 тысяч рублей) и сварщикам (более 209 тысяч рублей), следует из данных сервиса hh.ru, подготовленных для РИА Новости.
"Лидером по доходу (в медиане - ред.), который указывают компании в своих вакансиях, стали в третьем квартале 2025 года вакансии для руководителей группы разработки (более 214 тысяч рублей), дата-сайентистов (211 тысяч рублей) и сварщиков (более 209 тысяч рублей)", - говорится в данных.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Названы регионы-лидеры по уровню и распределению зарплат
Вчера, 00:12
Отмечается, что сварщики уже второй квартал подряд находятся в топе по уровню предлагаемого дохода.
В рейтинг по уровню медианных предлагаемых зарплат по итогам третьего квартала также входят должности коммерческого директора с медианной предлагаемой зарплатой в 207,2 тысячи рублей, водителя - 202,8 тысячи рублей, директора по маркетингу и PR - 202,7 тысячи рублей, а также директора по информационным технологиям с предлагаемым доходом в 200 тысяч рублей.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Исследование показало самые востребованные профессии в России
3 ноября, 02:59
 
