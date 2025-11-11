Рейтинг@Mail.ru
В Общественной палате предложили вернуть практику выплаты 13-й зарплаты - РИА Новости, 11.11.2025
22:07 11.11.2025
В Общественной палате предложили вернуть практику выплаты 13-й зарплаты
В Общественной палате предложили вернуть практику выплаты 13-й зарплаты
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости предложил вернуть практику выплаты 13‑й заработной платы, сделав ее... РИА Новости, 11.11.2025
общество, россия, владислав гриб
Общество, Россия, Владислав Гриб
В Общественной палате предложили вернуть практику выплаты 13-й зарплаты

В Общественной палате РФ предложили вернуть практику выплаты 13‑й зарплаты

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости предложил вернуть практику выплаты 13‑й заработной платы, сделав ее приоритетной мерой социальной поддержки для работников образования и здравоохранения.
"В первую очередь такая поддержка (13-я заработная плата - ред.) необходима самым важным профессиям - педагогам и работникам здравоохранения, то есть учителям, врачам и среднему медицинскому персоналу", - сказал Гриб агентству.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Госдуму внесут проект об индексации зарплат не реже одного раза в год
10 ноября, 00:14
Он отметил, что в советский период, "даже в непростые времена", такая мера поддержки была. По его словам, это особенно важно перед Новым годом, когда у большинства россиян увеличиваются расходы.
"Я бы хотел, чтобы эта мера нашла отражение в соответствующих законах. Финансирование осуществляется из региональных бюджетов, а я думаю, что можно закрепить эти меры в Трудовом кодексе или иных нормативно-правовых документах", - добавил Гриб.
Он также подчеркнул, что подобная мера социальной поддержки поможет в решении финансовых вопросов семьям с детьми.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Названы регионы-лидеры по уровню и распределению зарплат
10 ноября, 00:12
 
ОбществоРоссияВладислав Гриб
 
 
