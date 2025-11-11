https://ria.ru/20251111/zarplata-2054344259.html
В Общественной палате предложили вернуть практику выплаты 13-й зарплаты
В Общественной палате предложили вернуть практику выплаты 13-й зарплаты
В Общественной палате предложили вернуть практику выплаты 13-й зарплаты
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости предложил вернуть практику выплаты 13‑й заработной платы
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053942717_410:0:3139:2047_1920x0_80_0_0_93a167cd0d475ac222655eec59f334f3.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости предложил вернуть практику выплаты 13‑й заработной платы, сделав ее приоритетной мерой социальной поддержки для работников образования и здравоохранения.
"В первую очередь такая поддержка (13-я заработная плата - ред.) необходима самым важным профессиям - педагогам и работникам здравоохранения, то есть учителям, врачам и среднему медицинскому персоналу", - сказал Гриб
агентству.
Он отметил, что в советский период, "даже в непростые времена", такая мера поддержки была. По его словам, это особенно важно перед Новым годом, когда у большинства россиян увеличиваются расходы.
"Я бы хотел, чтобы эта мера нашла отражение в соответствующих законах. Финансирование осуществляется из региональных бюджетов, а я думаю, что можно закрепить эти меры в Трудовом кодексе или иных нормативно-правовых документах", - добавил Гриб.
Он также подчеркнул, что подобная мера социальной поддержки поможет в решении финансовых вопросов семьям с детьми.