Группировка "Запад" за сутки уничтожила свыше 220 боевиков ВСУ

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 220 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили свыше 220 военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 16 автомобилей. Уничтожены четыре склада боеприпасов, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке российского ведомства.