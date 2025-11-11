Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" за сутки уничтожила свыше 220 боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 11.11.2025
Группировка "Запад" за сутки уничтожила свыше 220 боевиков ВСУ
Группировка "Запад" за сутки уничтожила свыше 220 боевиков ВСУ
Группировка "Запад" за сутки уничтожила свыше 220 боевиков ВСУ
ВСУ за сутки потеряли более 220 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985938184_0:84:3140:1850_1920x0_80_0_0_c92176ad42f1f501229f9679c2b8ab0f.jpg
харьковская область
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985938184_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae7cc19b3e99e24a78130d56daa79a8c.jpg
харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Группировка "Запад" за сутки уничтожила свыше 220 боевиков ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военные - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 220 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили свыше 220 военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 16 автомобилей. Уничтожены четыре склада боеприпасов, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Петропавловки, Куриловки, Богуславки и Новоплатоновки в Харьковской области, Дробышево и Новоселовка в Донецкой Народной Республике.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
ВСУ потеряли до 60 человек при атаке на юге Купянска-Узлового
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСпецоперация
 
 
