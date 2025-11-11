https://ria.ru/20251111/zapad-2054154368.html
Группировка "Запад" за сутки уничтожила свыше 220 боевиков ВСУ
Группировка "Запад" за сутки уничтожила свыше 220 боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.11.2025
Группировка "Запад" за сутки уничтожила свыше 220 боевиков ВСУ
ВСУ за сутки потеряли более 220 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:32:00+03:00
2025-11-11T12:32:00+03:00
2025-11-11T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985938184_0:84:3140:1850_1920x0_80_0_0_c92176ad42f1f501229f9679c2b8ab0f.jpg
https://ria.ru/20251111/ataka-2054150457.html
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985938184_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae7cc19b3e99e24a78130d56daa79a8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Группировка "Запад" за сутки уничтожила свыше 220 боевиков ВСУ
МО РФ: ВСУ потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки