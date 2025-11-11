Рейтинг@Mail.ru
ГД приняла закон об ужесточении наказания за склонение детей к диверсиям - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 11.11.2025 (обновлено: 14:38 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/zakon-2054194805.html
ГД приняла закон об ужесточении наказания за склонение детей к диверсиям
ГД приняла закон об ужесточении наказания за склонение детей к диверсиям - РИА Новости, 11.11.2025
ГД приняла закон об ужесточении наказания за склонение детей к диверсиям
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:34:00+03:00
2025-11-11T14:38:00+03:00
россия
вячеслав володин
ирина яровая
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_173:0:3640:1950_1920x0_80_0_0_77a53e79d47004e69eae2c9e5bfc432b.jpg
https://ria.ru/20250421/putin-2012547158.html
https://ria.ru/20250905/kuban-2039974481.html
https://ria.ru/20250717/podrostki-2029783406.html
https://ria.ru/20250731/student-2032575843.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ
ГД приняла закон об ужесточении наказания за склонение детей к диверсиям

ГД приняла закон об ужесточении ответственности за склонение детей к диверсиям

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной и террористической деятельности.
Авторами инициативы выступили 419 депутатов, в том числе лидеры всех думских фракций, вице-спикер Ирина Яровая и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин подписал закон о лишении свободы за несообщение о подготовке диверсии
21 апреля, 16:28
Законопроектом устанавливается ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности.
До 14 лет понижается возрастная планка ответственности за преступления диверсионно-террористической направленности, которые совершаются умышленно и несут особую опасность для общества, очевидную для лица, совершающего преступления.
Законопроектом предусматривается отмена сроков давности по всем преступлениям диверсионной направленности, введение запрета на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе.
Работа СК РФ на месте поджога релейного шкафа в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Задержанный на Кубани подросток признался в поджоге релейного шкафа
5 сентября, 13:08
По преступлениям диверсионной направленности ограничивается право на ходатайство об условно-досрочном освобождении, оно будет возможно только после фактического отбытия не менее 3/4 срока наказания.
Предусматривается установление в отношении организаторов диверсионно-террористической деятельности ответственности не только за организацию и руководство диверсионным сообществом, но и за все совершенные таким сообществом преступления.
На преступления диверсионной направленности также распространяется запрет на назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
На Урале подростки подожгли объект связи в интересах Украины
17 июля, 19:35
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что речь идет об обеспечении безопасности государства, его граждан, в условиях специальной военной операции решение таких задач требует дополнительных действий. По его словам, соавторами инициативы стали депутаты всех фракций, что говорит о том, что "мы одинаково понимаем необходимость усиления защиты страны от диверсионно-террористических угроз".
Володин подчеркивал, что в настоящее время вербовщики нацелены на подростков и студентов, для этого чаще всего используют социальные сети и общение через компьютерные игры. По его мнению, важно защитить граждан и в первую очередь детей от необдуманных поступков.
Наручники - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Студент из Уфы рассказал, как на каникулах работал на спецслужбы Украины
31 июля, 13:17
 
РоссияВячеслав ВолодинИрина ЯроваяГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала