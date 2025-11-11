ГД приняла закон об ужесточении наказания за склонение детей к диверсиям

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной и террористической деятельности.

Законопроектом устанавливается ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности.

До 14 лет понижается возрастная планка ответственности за преступления диверсионно-террористической направленности, которые совершаются умышленно и несут особую опасность для общества, очевидную для лица, совершающего преступления.

Законопроектом предусматривается отмена сроков давности по всем преступлениям диверсионной направленности, введение запрета на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе.

По преступлениям диверсионной направленности ограничивается право на ходатайство об условно-досрочном освобождении, оно будет возможно только после фактического отбытия не менее 3/4 срока наказания.

Предусматривается установление в отношении организаторов диверсионно-террористической деятельности ответственности не только за организацию и руководство диверсионным сообществом, но и за все совершенные таким сообществом преступления.

На преступления диверсионной направленности также распространяется запрет на назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что речь идет об обеспечении безопасности государства, его граждан, в условиях специальной военной операции решение таких задач требует дополнительных действий. По его словам, соавторами инициативы стали депутаты всех фракций, что говорит о том, что "мы одинаково понимаем необходимость усиления защиты страны от диверсионно-террористических угроз".