Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье застрелили мужчину - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/zabajkale-2054318594.html
В Забайкалье застрелили мужчину
В Забайкалье застрелили мужчину - РИА Новости, 11.11.2025
В Забайкалье застрелили мужчину
Мужчину застрелили днём в городе Борзе Забайкальского края, возбуждено дело об убийстве, сообщает в своём Тelegram-канале следственное управление СК России по... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T19:33:00+03:00
2025-11-11T19:33:00+03:00
происшествия
россия
борзя
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg
https://ria.ru/20250917/altay-2042544359.html
россия
борзя
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_7bbacc5655113be0ec96d5529afa7041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, борзя, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Борзя, Забайкальский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье застрелили мужчину

В городе Борзе Забайкальского края днем застрелили мужчину

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - РИА Новости. Мужчину застрелили днём в городе Борзе Забайкальского края, возбуждено дело об убийстве, сообщает в своём Тelegram-канале следственное управление СК России по региону.
По данным ведомства, преступление произошло во вторник.
"Около 12.00 (06.00 мск) в городе Борзе обнаружено тело местного жителя 1991 года рождения с огнестрельным ранением. По данному факту следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Следователи СКР Забайкалья совместно с сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также личность стрелявшего.
"Для оказания практической помощи на место выехали следователи-криминалисты аппарата следственного управления СК России по Забайкальскому краю", - отмечается в релизе.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
На Алтае застрелили семью пенсионеров из-за приусадебного участка
17 сентября, 17:48
 
ПроисшествияРоссияБорзяЗабайкальский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала