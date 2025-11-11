https://ria.ru/20251111/zabajkale-2054318594.html
В Забайкалье застрелили мужчину
Мужчину застрелили днём в городе Борзе Забайкальского края, возбуждено дело об убийстве, сообщает в своём Тelegram-канале следственное управление СК России по... РИА Новости, 11.11.2025
В городе Борзе Забайкальского края днем застрелили мужчину