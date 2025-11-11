Премьер Японии ушла от прямого ответа на вопрос о "неядерных принципах"

ТОКИО, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на заседании бюджетного комитета нижней палаты парламента ушла от прямого ответа на вопрос оппозиции о том, сохранятся ли формулировки о так называемых трех "неядерных принципах" при предстоящем пересмотре ключевых документов по национальной безопасности.

"Работа по пересмотру трех документов только начинается. Сейчас не тот этап, на котором я могла бы говорить о формулировках", - ответила премьер на соответствующий вопрос.

Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

В свою очередь, депутат от партии "Рэйва синсэнгуми" Мари Кусибути заявила, что тот факт, что глава правительства "уклонилась от прямого ответа на вопрос, который является национальным принципом", вызывает "сильное удивление".

Согласно трем так называемым "неядерным принципам", Япония "не владеет", "не производит" и "не допускает ввоза на свою территорию" ядерного оружия. Эти положения являются основой послевоенной политики страны в сфере нераспространения ядерного оружия. Однако еще два года назад Санаэ Такаити выступала за возможность обсуждения пункта, касающегося допуска ядерного оружия на территорию страны.

Ранее Такаити распорядилась начать работу по пересмотру документов о национальной стратегии безопасности, а министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что правительство не исключает никаких вариантов при рассмотрении вопроса о повышении обороноспособности для защиты независимости и безопасности страны и населения.

В декабре 2022 года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений.

В трех документах обозначено повышение оборонных расходов Японии к 2027 году до уровня 2% ВВП от уровня 2022 года. Это составляло примерно 11 триллионов иен (по курсу 2022 года - 81 миллиард долларов, по текущему курсу 71,9 миллиарда долларов). До сих пор военные расходы составляли примерно 1,24% ВВП. Общий объем оборонного бюджета за пять лет с 2023 по 2027 год, согласно планам, должен достигнуть 43 триллионов иен (281 миллиард долларов по текущему курсу).