https://ria.ru/20251111/yakutsk-2054098838.html
В Якутске в общежитии умер студент-первокурсник
В Якутске в общежитии умер студент-первокурсник - РИА Новости, 11.11.2025
В Якутске в общежитии умер студент-первокурсник
Студент-первокурсник в Якутске умер после избиения в общежитии учебного заведения, случай вызвал резонанс, подозреваемый установлен, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T09:35:00+03:00
2025-11-11T09:35:00+03:00
2025-11-11T09:35:00+03:00
происшествия
якутск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_0:105:3119:1859_1920x0_80_0_0_c9c519145823158273ad0efd07185915.jpg
https://ria.ru/20250623/student-2024892474.html
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_58e962466d9b2b235590749f95201bb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Якутск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Якутске в общежитии умер студент-первокурсник
В Якутске после избиения в общежитии умер студент-первокурсник
ЯКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Студент-первокурсник в Якутске умер после избиения в общежитии учебного заведения, случай вызвал резонанс, подозреваемый установлен, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
Пользователи соцсетей распространили сообщения о том, что в больнице, не выходя из комы, скончался молодой парень. Отмечается, что якобы на спящего студента-первокурсника напали в общежитии.
Информация вызвала резонанс в обществе. Правоохранительные органы подтвердили случившееся.
"Первого ноября текущего года в дежурную часть 2-го отдела полиции МУ МВД России
"Якутское" из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями в больницу доставлен 18-летний молодой человек… В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый, 18-летний студент учебного заведения", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что материалы уголовного дела будут направлены в Следственный комитет.