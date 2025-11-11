В Якутске в общежитии умер студент-первокурсник

ЯКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Студент-первокурсник в Якутске умер после избиения в общежитии учебного заведения, случай вызвал резонанс, подозреваемый установлен, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

Пользователи соцсетей распространили сообщения о том, что в больнице, не выходя из комы, скончался молодой парень. Отмечается, что якобы на спящего студента-первокурсника напали в общежитии.