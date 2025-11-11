Рейтинг@Mail.ru
В Якутске в общежитии умер студент-первокурсник - РИА Новости, 11.11.2025
09:35 11.11.2025
В Якутске в общежитии умер студент-первокурсник
В Якутске в общежитии умер студент-первокурсник - РИА Новости, 11.11.2025
В Якутске в общежитии умер студент-первокурсник
Студент-первокурсник в Якутске умер после избиения в общежитии учебного заведения, случай вызвал резонанс, подозреваемый установлен, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 11.11.2025
В Якутске в общежитии умер студент-первокурсник

В Якутске после избиения в общежитии умер студент-первокурсник

ЯКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Студент-первокурсник в Якутске умер после избиения в общежитии учебного заведения, случай вызвал резонанс, подозреваемый установлен, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
Пользователи соцсетей распространили сообщения о том, что в больнице, не выходя из комы, скончался молодой парень. Отмечается, что якобы на спящего студента-первокурсника напали в общежитии.
Информация вызвала резонанс в обществе. Правоохранительные органы подтвердили случившееся.
"Первого ноября текущего года в дежурную часть 2-го отдела полиции МУ МВД России "Якутское" из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями в больницу доставлен 18-летний молодой человек… В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый, 18-летний студент учебного заведения", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что материалы уголовного дела будут направлены в Следственный комитет.
Шахта - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Хабаровском крае студент умер при прохождении практики на руднике
© 2025 МИА «Россия сегодня»
