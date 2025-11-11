https://ria.ru/20251111/vzyatka-2054130840.html
В Перми бывшего главврача задержали по делу о взятке
В Перми бывшего главврача задержали по делу о взятке
2025-11-11T11:35:00+03:00
происшествия
россия
пермский край
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
пермский край
пермь
Происшествия, Россия, Пермский край, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
УФА, 11 ноя – РИА Новости. Правоохранители задержали бывшего главного врача одного из учреждений здравоохранения Перми за получение от коммерсанта взятки жилым домом и участком на сумму более 17 миллионов рублей, сообщило СУСК РФ по Пермскому краю.
"Следственными органами СК России
по Пермскому краю
бывшему главному врачу одного из учреждений здравоохранения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в июле 2021 года обвиняемый лично получил от руководителя ряда коммерческих организаций взятку в виде жилого дома и земельного участка, расположенных на территории Пермского муниципального района, общей стоимостью более 17,6 миллиона рублей.
"Взятка предназначалась за совершение в пользу коммерсанта и представляемых им организаций действий, связанных с беспрепятственным заключением договоров (контрактов, приемкой поставляемых ими медицинских препаратов и медицинских изделий, своевременной их оплатой), а также за общее покровительство при исполнении договоров (контрактов)", - говорится в релизе.
Отмечается, что обвиняемый задержан.
"Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении взяткодателя следствием также будет принято процессуальное решение. Преступление выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУМВД России по Пермскому краю. Задержание обвиняемого производилось при силовой поддержке бойцов Росгвардии
", - говорится в сообщении.
В СУСК РФ по Пермскому краю добавили, что следствием проведены обыски и осмотры мест происшествий, в том числе в жилище фигуранта дела и в помещениях коммерческих организаций, изъяты интересующие следствие предметы и документация. Допрашиваются лица, обладающие значимой для следствия информацией.