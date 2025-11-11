Рейтинг@Mail.ru
В Перми бывшего главврача задержали по делу о взятке - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/vzyatka-2054130840.html
В Перми бывшего главврача задержали по делу о взятке
В Перми бывшего главврача задержали по делу о взятке - РИА Новости, 11.11.2025
В Перми бывшего главврача задержали по делу о взятке
Правоохранители задержали бывшего главного врача одного из учреждений здравоохранения Перми за получение от коммерсанта взятки жилым домом и участком на сумму... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T11:35:00+03:00
2025-11-11T11:35:00+03:00
происшествия
россия
пермский край
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20250616/orel-2023201413.html
https://ria.ru/20250605/delo-2021188919.html
россия
пермский край
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, пермский край, пермь, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Пермский край, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Перми бывшего главврача задержали по делу о взятке

В Перми бывшего главврача задержали по делу о взятке жилым домом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 11 ноя – РИА Новости. Правоохранители задержали бывшего главного врача одного из учреждений здравоохранения Перми за получение от коммерсанта взятки жилым домом и участком на сумму более 17 миллионов рублей, сообщило СУСК РФ по Пермскому краю.
"Следственными органами СК России по Пермскому краю бывшему главному врачу одного из учреждений здравоохранения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Экс-замглавврача и бухгалтера роддома в Орле оштрафовали за взятки
16 июня, 19:50
По данным следствия, в июле 2021 года обвиняемый лично получил от руководителя ряда коммерческих организаций взятку в виде жилого дома и земельного участка, расположенных на территории Пермского муниципального района, общей стоимостью более 17,6 миллиона рублей.
"Взятка предназначалась за совершение в пользу коммерсанта и представляемых им организаций действий, связанных с беспрепятственным заключением договоров (контрактов, приемкой поставляемых ими медицинских препаратов и медицинских изделий, своевременной их оплатой), а также за общее покровительство при исполнении договоров (контрактов)", - говорится в релизе.
Отмечается, что обвиняемый задержан.
"Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении взяткодателя следствием также будет принято процессуальное решение. Преступление выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУМВД России по Пермскому краю. Задержание обвиняемого производилось при силовой поддержке бойцов Росгвардии", - говорится в сообщении.
В СУСК РФ по Пермскому краю добавили, что следствием проведены обыски и осмотры мест происшествий, в том числе в жилище фигуранта дела и в помещениях коммерческих организаций, изъяты интересующие следствие предметы и документация. Допрашиваются лица, обладающие значимой для следствия информацией.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В Краснодаре возбудили дело против заведующего отделением медучреждения
5 июня, 20:48
 
ПроисшествияРоссияПермский крайПермьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала