В Перми бывшего главврача задержали по делу о взятке

УФА, 11 ноя – РИА Новости. Правоохранители задержали бывшего главного врача одного из учреждений здравоохранения Перми за получение от коммерсанта взятки жилым домом и участком на сумму более 17 миллионов рублей, сообщило СУСК РФ по Пермскому краю.

"Следственными органами СК России по Пермскому краю бывшему главному врачу одного из учреждений здравоохранения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июле 2021 года обвиняемый лично получил от руководителя ряда коммерческих организаций взятку в виде жилого дома и земельного участка, расположенных на территории Пермского муниципального района, общей стоимостью более 17,6 миллиона рублей.

"Взятка предназначалась за совершение в пользу коммерсанта и представляемых им организаций действий, связанных с беспрепятственным заключением договоров (контрактов, приемкой поставляемых ими медицинских препаратов и медицинских изделий, своевременной их оплатой), а также за общее покровительство при исполнении договоров (контрактов)", - говорится в релизе.

Отмечается, что обвиняемый задержан.

"Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении взяткодателя следствием также будет принято процессуальное решение. Преступление выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУМВД России по Пермскому краю. Задержание обвиняемого производилось при силовой поддержке бойцов Росгвардии ", - говорится в сообщении.