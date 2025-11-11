https://ria.ru/20251111/vzryvy-2054071953.html
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T04:34:00+03:00
