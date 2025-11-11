Рейтинг@Mail.ru
12:13 11.11.2025 (обновлено: 14:04 11.11.2025)
Взрыв в Исламабаде совершил террорист-смертник, пишут СМИ
Взрыв у здания суда в Исламабаде был осуществлен террористом-смертником, утверждает телеканал Geo со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.11.2025
в мире
исламабад
в мире, исламабад
В мире, Исламабад
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноя – РИА Новости. Взрыв у здания суда в Исламабаде был осуществлен террористом-смертником, утверждает телеканал Geo со ссылкой на источники.
!Взрыв, совершенный террористом-смертником в федеральной столице во вторник, по данным источников в полиции, унес жизни по меньшей мере пяти человек, 21 получил ранения", - сообщает телеканал.
Полиция сообщила, что взрыв произошел в автомобиле, припаркованном возле здания суда.
Число погибших при взрыве в Исламабаде возросло до 12
Вчера, 12:12
 
