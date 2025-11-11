Рейтинг@Mail.ru
Полиция Индии рассматривает взрыв автомобиля в Дели как теракт - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 11.11.2025 (обновлено: 13:47 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/vzryv-2054097129.html
Полиция Индии рассматривает взрыв автомобиля в Дели как теракт
Полиция Индии рассматривает взрыв автомобиля в Дели как теракт - РИА Новости, 11.11.2025
Полиция Индии рассматривает взрыв автомобиля в Дели как теракт
Взрыв автомобиля в районе крепости Красный Форт в столице Индии расследуется как теракт, сообщает агентство АНИ со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T09:29:00+03:00
2025-11-11T13:47:00+03:00
в мире
индия
дели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054178821_0:0:2881:1622_1920x0_80_0_0_0cba3435168371441d978f7806576d03.jpg
https://ria.ru/20251110/deli-2054045350.html
https://ria.ru/20251110/deli-2054027156.html
индия
дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054178821_0:0:2561:1921_1920x0_80_0_0_2a8b87242636fba5d99e7bbe544cd688.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, дели
В мире, Индия, Дели
Полиция Индии рассматривает взрыв автомобиля в Дели как теракт

ANI: взрыв автомобиля в Дели расследуется как теракт

© Getty Images / NurPhoto/Kabir JhangianiСотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / NurPhoto/Kabir Jhangiani
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноя – РИА Новости. Взрыв автомобиля в районе крепости Красный Форт в столице Индии расследуется как теракт, сообщает агентство АНИ со ссылкой на источники.
"Предварительное расследование полиции Дели предполагает, что взрыв автомобиля в Ред-Форте мог быть атакой смертников. Все соответствующие органы работают над всеми аспектами, чтобы установить мотив взрыва", - сообщили собеседники агентства.
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Глава МВД Индии сообщил о восьми погибших при взрыве автомобиля в Дели
10 ноября, 21:50
Взрыв в автомобиле произошел в столице Индии в понедельник около 19.00 по местному времени. В результате взрыва, который произошел на светофоре рядом со станцией метро "Красный Форт", получили повреждения еще три-четыре автомобиля и находившиеся в них пассажиры. По последним данным, восемь человек погибли, несколько человек получили ранения.
Глава МВД Индии Амит Шах заявил, что власти начали расследование инцидента, следственные органы Индии проведут всестороннее расследование.
Характер взрыва пока неизвестен.
Крепость Красный Форт находится в районе Старого Дели и является одним из самых популярных туристических мест в городе.
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля у крепости Красный форт в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Дели задержали подозреваемого в причастности к взрыву автомобиля
10 ноября, 19:41
 
В миреИндияДели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала