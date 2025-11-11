Полиция Индии рассматривает взрыв автомобиля в Дели как теракт

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноя – РИА Новости. Взрыв автомобиля в районе крепости Красный Форт в столице Индии расследуется как теракт, сообщает агентство АНИ со ссылкой на источники.
"Предварительное расследование полиции Дели предполагает, что взрыв автомобиля в Ред-Форте мог быть атакой смертников. Все соответствующие органы работают над всеми аспектами, чтобы установить мотив взрыва", - сообщили собеседники агентства.
Взрыв в автомобиле произошел в столице Индии в понедельник около 19.00 по местному времени. В результате взрыва, который произошел на светофоре рядом со станцией метро "Красный Форт", получили повреждения еще три-четыре автомобиля и находившиеся в них пассажиры. По последним данным, восемь человек погибли, несколько человек получили ранения.
Глава МВД Индии Амит Шах заявил, что власти начали расследование инцидента, следственные органы Индии проведут всестороннее расследование.
Характер взрыва пока неизвестен.
Крепость Красный Форт находится в районе Старого Дели и является одним из самых популярных туристических мест в городе.