Вучич рассказал об инвестициях США в отель на месте генштаба Югославии

БЕЛГРАД, 11 ноя – РИА Новости. Инвестиции из США в отель Trump Tower на месте разрушенного НАТО в 1999 году генштаба Союзной республики Югославия составят 650 миллионов евро, при этом земельный участок в центре Белграда будет не продан, а передан инвестору в аренду на 99 лет и Сербия получит 22,5% прибыли от будущего объекта, сообщил сербский президент Александр Вучич.

Вучич вечером во вторник в эфире TV Pink напомнил, что правительство экс-премьера Воислава Коштуницы в 2006 году продало в элитном районе Дединье участки со штабом гвардии Сербии и представлявшим культурную ценность военным объектом "Маршалат" площадью 4,2 гектара посольству США , занизив его стоимость до 28 миллионов долларов, а "американцы заплатили 15,1 миллиона долларов и стали владельцами, там сейчас американское посольство".

"Мы им не продаем, в отличие от тех, кто продал "Маршалат" и штаб гвардии. Мы даем в аренду на 99 лет, в долгосрочную аренду. Это большая разница! При этом, мы имеем право на использование этой территории, получение прибыли в размере 22,5% в предстоящие 99 лет. То есть, мы предоставляем землю, они инвестируют 650 миллионов евро, огромная инвестиция для нашей страны. Будет фантастическое место, в котором наши люди будут радоваться, а вы радуетесь в "Маршалате" может быть? А тут, в Trump Tower, будет и наш народ, и иностранцы, это поднимет стоимость всего в Белграде , привлечет еще туристов. Тех 650 миллионов евро, которые они вложат с их ноу-хау, сразу будет стоить более 1 миллиарда евро", - сказал Вучич.

Он уточнил, что земельный участок под комплексом генштаба занимает 2,9 гектара и, по его расчетам, сразу принесет 220 миллионов евро прибыли, а на Дединье было продано 4,2 гектара, которые принесли всего 13 миллионов евро, и задал риторический вопрос "кто здесь сумасшедший?".

Протестующие после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года и гибели 16 человек студенты в ходе акции во вторник провели краской красную линию по границам квартала, охваченного проектом реконструкции, и заявили в мегафон, что это предупреждение властям, заверив, что готовы стать "живой стеной" для защиты комплекса генштаба от возможного сноса, они потребовали отозвать специальный закон о его реконструкции.

Депутаты Скупщины (парламента) Сербии 7 ноября большинством голосов утвердили специальный закон о реконструкции здания бывшего генштаба, что открывает возможности для инвесторов из США. В обосновании законопроекта сказано, что "ревитализация этой территории представляет значительный общественный интерес для всеобъемлющего хозяйственного развития Сербии". Законопроект был утвержден правящей Сербской прогрессивной партией и ее коалиционными партнерами.

Депутаты Скупщины (парламента) Сербии 7 ноября большинством голосов утвердили специальный закон о реконструкции здания бывшего генштаба, что открывает возможности для инвесторов из США. В обосновании законопроекта сказано, что "ревитализация этой территории представляет значительный общественный интерес для всеобъемлющего хозяйственного развития Сербии". Законопроект был утвержден правящей Сербской прогрессивной партией и ее коалиционными партнерами.

Словении, Северной Македонии и Сербская академия наук и искусств (САНУ), многочисленные научные и профессиональные объединения, вузы, факультеты, научные и профессиональные объединения из Сербии, Черногории Чехии , всего более 6,7 тысячи человек, подписали к понедельнику декларацию против сноса и за восстановление здания генштаба Союзной Республики Югославия (СРЮ).

Прокуратура по делам оргпреступности (JTOK) 5 ноября заявила о превышении полномочий президентом Сербии Александром Вучичем и попытке влиять на правосудие. Речь идет о словах президента Сербии о рассмотрении Скупщиной специального закона о реконструкции зданий бывшего Генштаба. По словам Вучича, он еще в 2016 выступал за реконструкцию зданий и "договорился с американцами, что там будет размещен и музей жертв НАТО , и это будет сделано на их деньги", но отдельные люди в прокуратуре завели уголовное дело о снятии городскими властями защитного статуса с объекта по указанию извне, "чтобы Сербия не могла установить лучшие отношения с администрацией (президента США Дональда - ред.) Трампа".