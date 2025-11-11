Рейтинг@Mail.ru
Вучич рассказал об инвестициях США в отель на месте генштаба Югославии - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/vuchich-2054350950.html
Вучич рассказал об инвестициях США в отель на месте генштаба Югославии
Вучич рассказал об инвестициях США в отель на месте генштаба Югославии - РИА Новости, 11.11.2025
Вучич рассказал об инвестициях США в отель на месте генштаба Югославии
Инвестиции из США в отель Trump Tower на месте разрушенного НАТО в 1999 году генштаба Союзной республики Югославия составят 650 миллионов евро, при этом... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T23:05:00+03:00
2025-11-11T23:05:00+03:00
в мире
сербия
сша
белград (город)
александр вучич
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025145504_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_dcf4658f4438a0f6b4c0f3b13152a92f.jpg
https://ria.ru/20251111/serbiya-2054257212.html
https://ria.ru/20251111/serbija-2054058816.html
https://ria.ru/20251103/belgrad-2052608958.html
сербия
сша
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025145504_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f62947a7227ddec6548d8d0a6fbaab0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, сша, белград (город), александр вучич, нато
В мире, Сербия, США, Белград (город), Александр Вучич, НАТО
Вучич рассказал об инвестициях США в отель на месте генштаба Югославии

Вучич: инвестиции США в отель на месте генштаба Югославии составят 650 млн евро

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 11 ноя – РИА Новости. Инвестиции из США в отель Trump Tower на месте разрушенного НАТО в 1999 году генштаба Союзной республики Югославия составят 650 миллионов евро, при этом земельный участок в центре Белграда будет не продан, а передан инвестору в аренду на 99 лет и Сербия получит 22,5% прибыли от будущего объекта, сообщил сербский президент Александр Вучич.
Вучич вечером во вторник в эфире TV Pink напомнил, что правительство экс-премьера Воислава Коштуницы в 2006 году продало в элитном районе Дединье участки со штабом гвардии Сербии и представлявшим культурную ценность военным объектом "Маршалат" площадью 4,2 гектара посольству США, занизив его стоимость до 28 миллионов долларов, а "американцы заплатили 15,1 миллиона долларов и стали владельцами, там сейчас американское посольство".
Бывшее здание Министерства обороны, разрушенное после бомбардировки НАТО 1999 года в Белграде - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Сербии потребовали отменить снос разрушенного НАТО здания генштаба
Вчера, 16:51
"Мы им не продаем, в отличие от тех, кто продал "Маршалат" и штаб гвардии. Мы даем в аренду на 99 лет, в долгосрочную аренду. Это большая разница! При этом, мы имеем право на использование этой территории, получение прибыли в размере 22,5% в предстоящие 99 лет. То есть, мы предоставляем землю, они инвестируют 650 миллионов евро, огромная инвестиция для нашей страны. Будет фантастическое место, в котором наши люди будут радоваться, а вы радуетесь в "Маршалате" может быть? А тут, в Trump Tower, будет и наш народ, и иностранцы, это поднимет стоимость всего в Белграде, привлечет еще туристов. Тех 650 миллионов евро, которые они вложат с их ноу-хау, сразу будет стоить более 1 миллиарда евро", - сказал Вучич.
Он уточнил, что земельный участок под комплексом генштаба занимает 2,9 гектара и, по его расчетам, сразу принесет 220 миллионов евро прибыли, а на Дединье было продано 4,2 гектара, которые принесли всего 13 миллионов евро, и задал риторический вопрос "кто здесь сумасшедший?".
Протестующие после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года и гибели 16 человек студенты в ходе акции во вторник провели краской красную линию по границам квартала, охваченного проектом реконструкции, и заявили в мегафон, что это предупреждение властям, заверив, что готовы стать "живой стеной" для защиты комплекса генштаба от возможного сноса, они потребовали отозвать специальный закон о его реконструкции.
Депутаты Скупщины (парламента) Сербии 7 ноября большинством голосов утвердили специальный закон о реконструкции здания бывшего генштаба, что открывает возможности для инвесторов из США. В обосновании законопроекта сказано, что "ревитализация этой территории представляет значительный общественный интерес для всеобъемлющего хозяйственного развития Сербии". Законопроект был утвержден правящей Сербской прогрессивной партией и ее коалиционными партнерами.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Академия наук Сербии подписалась против сноса здания генштаба Югославии
Вчера, 01:19
Депутаты Скупщины (парламента) Сербии 7 ноября большинством голосов утвердили специальный закон о реконструкции здания бывшего генштаба, что открывает возможности для инвесторов из США. В обосновании законопроекта сказано, что "ревитализация этой территории представляет значительный общественный интерес для всеобъемлющего хозяйственного развития Сербии". Законопроект был утвержден правящей Сербской прогрессивной партией и ее коалиционными партнерами.
Сербская академия наук и искусств (САНУ), многочисленные научные и профессиональные объединения, вузы, факультеты, научные и профессиональные объединения из Сербии, Черногории, Словении, Северной Македонии и Чехии, всего более 6,7 тысячи человек, подписали к понедельнику декларацию против сноса и за восстановление здания генштаба Союзной Республики Югославия (СРЮ).
Прокуратура по делам оргпреступности (JTOK) 5 ноября заявила о превышении полномочий президентом Сербии Александром Вучичем и попытке влиять на правосудие. Речь идет о словах президента Сербии о рассмотрении Скупщиной специального закона о реконструкции зданий бывшего Генштаба. По словам Вучича, он еще в 2016 выступал за реконструкцию зданий и "договорился с американцами, что там будет размещен и музей жертв НАТО, и это будет сделано на их деньги", но отдельные люди в прокуратуре завели уголовное дело о снятии городскими властями защитного статуса с объекта по указанию извне, "чтобы Сербия не могла установить лучшие отношения с администрацией (президента США Дональда - ред.) Трампа".
Авиация НАТО в ночь на 30 апреля 1999 года совершила налет на Белград, разрушив телебашню на горе Авала, ретранслятор телеканала "Студио Б", здания МВД по соседству с Клиническим центром Сербии, жилой район Чубура в городском муниципалитете Врачар и Союзный секретариат народной обороны. После первого авиаудара, когда на его место прибыли экстренные службы и журналисты, НАТО нанесла повторный - погибли не менее трех человек, еще 40 получили ранения. С тех пор разрушенные корпуса на центральной улице Кнеза Милоша стоят прямо напротив офиса кабмина и МИД страны.
Владимир Штимац - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Белграде задержали активиста по подозрению в призывах к перевороту
3 ноября, 11:47
 
В миреСербияСШАБелград (город)Александр ВучичНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала