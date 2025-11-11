https://ria.ru/20251111/vsu-2054189904.html
ВСУ возобновили обстрелы вблизи Энергодара и Запорожской АЭС
ВСУ возобновили обстрелы вблизи Энергодара и Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.11.2025
ВСУ возобновили обстрелы вблизи Энергодара и Запорожской АЭС
Режим тишины вокруг Запорожской АЭС закончился с вводом второй ЛЭП, ВСУ возобновили обстрелы вблизи Энергодара и станции, сказала РИА Новости директор по... РИА Новости, 11.11.2025
энергодар
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Режим тишины вокруг Запорожской АЭС закончился с вводом второй ЛЭП, ВСУ возобновили обстрелы вблизи Энергодара и станции, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Режим тишины вокруг ЗАЭС закончился с вводом второй линии. ВСУ
, к сожалению, возобновили обстрелы района вблизи Энергодара
и Запорожской АЭС
" , - сказала Яшина.
В минувшую субботу, 8 ноября восстановили работу линии энергоснабжения "Ферросплавная-1", которая была отключена с 7 мая. Работа второй линии - "Днепровской", которая была отключена в результате обстрелов ВСУ на протяжении 30 суток, - была успешно возобновлена 23 октября. Теперь внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС организовано по двум линиям.