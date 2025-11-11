ВСУ возобновили обстрелы вблизи Энергодара и Запорожской АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Режим тишины вокруг Запорожской АЭС закончился с вводом второй ЛЭП, ВСУ возобновили обстрелы вблизи Энергодара и станции, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

В минувшую субботу, 8 ноября восстановили работу линии энергоснабжения "Ферросплавная-1", которая была отключена с 7 мая. Работа второй линии - "Днепровской", которая была отключена в результате обстрелов ВСУ на протяжении 30 суток, - была успешно возобновлена 23 октября. Теперь внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС организовано по двум линиям.