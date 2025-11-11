Рейтинг@Mail.ru
ВСУ возобновили обстрелы вблизи Энергодара и Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/vsu-2054189904.html
ВСУ возобновили обстрелы вблизи Энергодара и Запорожской АЭС
ВСУ возобновили обстрелы вблизи Энергодара и Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.11.2025
ВСУ возобновили обстрелы вблизи Энергодара и Запорожской АЭС
Режим тишины вокруг Запорожской АЭС закончился с вводом второй ЛЭП, ВСУ возобновили обстрелы вблизи Энергодара и станции, сказала РИА Новости директор по... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:20:00+03:00
2025-11-11T14:20:00+03:00
энергодар
запорожская аэс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_38cd55c13d28c034da3e09e5c36cb1e2.jpg
https://ria.ru/20251111/zaes-2054065950.html
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65d2067290aaf3c1e072c5945dadbfbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
ВСУ возобновили обстрелы вблизи Энергодара и Запорожской АЭС

ВСУ возобновили обстрелы района вблизи Энергодара и Запорожской АЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Режим тишины вокруг Запорожской АЭС закончился с вводом второй ЛЭП, ВСУ возобновили обстрелы вблизи Энергодара и станции, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Режим тишины вокруг ЗАЭС закончился с вводом второй линии. ВСУ, к сожалению, возобновили обстрелы района вблизи Энергодара и Запорожской АЭС" , - сказала Яшина.
В минувшую субботу, 8 ноября восстановили работу линии энергоснабжения "Ферросплавная-1", которая была отключена с 7 мая. Работа второй линии - "Днепровской", которая была отключена в результате обстрелов ВСУ на протяжении 30 суток, - была успешно возобновлена 23 октября. Теперь внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС организовано по двум линиям.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Лихачев рассказал об уникальной устойчивости ЗАЭС
Вчера, 02:57
 
ЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала