Российские военные отразили семь атак ВСУ из района Гришино в ДНР за сутки
Российские военные отразили семь атак ВСУ из района Гришино в ДНР за сутки
2025-11-11T12:47:00+03:00
2025-11-11T12:47:00+03:00
2025-11-11T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
безопасность
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
россия
Российские военные отразили семь атак ВСУ из района Гришино в ДНР за сутки
МО: ВС РФ отразили 7 попыток деблокирования ВСУ в районе Гришино в ДНР за сутки