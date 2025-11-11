ВСУ потеряли более 236 боевиков на Красноармейском направлении за сутки

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. ВС РФ на красноармейском направлении уничтожили за сутки более 236 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки на красноармейском направлении уничтожены более 236 украинских военнослужащих и 27 единиц различного вооружения, в том числе семь боевых бронированных машин, десять автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сводке российского ведомства.