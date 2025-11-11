Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 236 боевиков на Красноармейском направлении за сутки - РИА Новости, 11.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 11.11.2025
ВСУ потеряли более 236 боевиков на Красноармейском направлении за сутки
ВС РФ на красноармейском направлении уничтожили за сутки более 236 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2025
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. ВС РФ на красноармейском направлении уничтожили за сутки более 236 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки на красноармейском направлении уничтожены более 236 украинских военнослужащих и 27 единиц различного вооружения, в том числе семь боевых бронированных машин, десять автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сводке российского ведомства.
