ВСУ потеряли более 236 боевиков на Красноармейском направлении за сутки
ВСУ потеряли более 236 боевиков на Красноармейском направлении за сутки
ВС РФ на красноармейском направлении уничтожили за сутки более 236 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2025
