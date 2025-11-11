Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли более 185 военных в зоне действия "Южной" группировки - РИА Новости, 11.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 11.11.2025
ВСУ за сутки потеряли более 185 военных в зоне действия "Южной" группировки
ВСУ за сутки потеряли более 185 военных в зоне действия "Южной" группировки
ВСУ за сутки потеряли более 185 военных, танк и 3 боевые бронемашины в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2025
ВСУ за сутки потеряли более 185 военных в зоне действия "Южной" группировки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 185 военных, танк и 3 боевые бронемашины в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Васюковка, Иванополье, Платоновка, Кузьминовка, Константиновка, Веролюбовка, Плещеевка и Клиновое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что противник потерял более 185 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств, добавляется в сообщении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Рогов рассказал о панике в окружении Зеленского
10 ноября, 21:12
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСеверскКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
