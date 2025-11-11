ВСУ за сутки потеряли более 185 военных в зоне действия "Южной" группировки

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 185 военных, танк и 3 боевые бронемашины в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что противник потерял более 185 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств, добавляется в сообщении.