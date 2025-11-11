ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области пять снарядов и 28 дронов

БЕЛГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по шести приграничным районам Белгородской области 5 снарядов и 28 беспилотников, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации Гладкова, за минувшие сутки 20 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины, 16 дронов были сбиты и подавлены над регионом. Погиб один мирный житель, три человека получили легкие ранения. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, двух частных домовладениях, складе и 8 транспортных средствах.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Мешковое, Белянка, Червона Дибровка, Сурково совершены атаки 14 беспилотников, 10 из которых сбиты и подавлены. В отделении реанимации скончался мужчина, получивший тяжёлые ранения в результате атаки дрона в селе Белянка... В Шебекинской ЦРБ оказана помощь бойцу самообороны, который пострадал в городе Шебекино, и бойцу подразделения "Орлан", получившему ранения в селе Червона Дибровка. Они отпущены домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский район атакован 3 беспилотниками, ранен водитель, по Валуйскому округу произведены атаки 5 беспилотниками, 4 из которых подавлены и сбиты. По данным главы области, над Волоконовским районом подавлены 2 беспилотника, по Грайворонскому округу и Краснояружскому району выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 4 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.