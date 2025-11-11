Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области пять снарядов и 28 дронов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 11.11.2025
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области пять снарядов и 28 дронов
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области пять снарядов и 28 дронов - РИА Новости, 11.11.2025
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области пять снарядов и 28 дронов
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по шести приграничным районам Белгородской области 5 снарядов и 28 беспилотников, сообщает глава региона... РИА Новости, 11.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
украина
вячеслав гладков
происшествия, белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Украина, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области пять снарядов и 28 дронов

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 5 снарядов и 28 БПЛА

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по шести приграничным районам Белгородской области 5 снарядов и 28 беспилотников, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации Гладкова, за минувшие сутки 20 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины, 16 дронов были сбиты и подавлены над регионом. Погиб один мирный житель, три человека получили легкие ранения. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, двух частных домовладениях, складе и 8 транспортных средствах.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Мешковое, Белянка, Червона Дибровка, Сурково совершены атаки 14 беспилотников, 10 из которых сбиты и подавлены. В отделении реанимации скончался мужчина, получивший тяжёлые ранения в результате атаки дрона в селе Белянка... В Шебекинской ЦРБ оказана помощь бойцу самообороны, который пострадал в городе Шебекино, и бойцу подразделения "Орлан", получившему ранения в селе Червона Дибровка. Они отпущены домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский район атакован 3 беспилотниками, ранен водитель, по Валуйскому округу произведены атаки 5 беспилотниками, 4 из которых подавлены и сбиты. По данным главы области, над Волоконовским районом подавлены 2 беспилотника, по Грайворонскому округу и Краснояружскому району выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 4 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноУкраинаВячеслав Гладков
 
 
