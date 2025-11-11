https://ria.ru/20251111/vsu-2054110256.html
ВСУ за сутки нанесли 69 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 69 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 11.11.2025
ВСУ за сутки нанесли 69 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли по населенным пунктам Херсонской области 69 ударов ствольной артиллерией и БПЛА, одна женщина погибла, еще два мирных жителя получили... РИА Новости, 11.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
новая каховка
каховка
вооруженные силы украины
херсонская область
новая каховка
каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 69 ударов по Херсонской области
Жительница Херсонской области погибла при обстреле ВСУ