ВСУ за сутки нанесли 69 ударов по Херсонской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 11.11.2025
ВСУ за сутки нанесли 69 ударов по Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 11 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли по населенным пунктам Херсонской области 69 ударов ствольной артиллерией и БПЛА, одна женщина погибла, еще два мирных жителя получили ранения, сообщили журналистам в экстренных службах.
"Украинские боевики обстреляли легковой автомобиль на дороге недалеко от Новой Маячки, погибла женщина. Помимо этого в Каланчаке и Голой Пристани ранения получили два мирных жителя... Всего за сутки было зафиксировано 69 ударов по населенным пунктам левого берега со стороны войск киевского режима", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 11 населенных пунктов: Новая Маячка, Каланчак, Голая Пристань, Новая Каховка, Каховка, Алешки, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Корсунка.
ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ под Константиновкой
