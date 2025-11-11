ВСУ за сутки нанесли 69 ударов по Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 11 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли по населенным пунктам Херсонской области 69 ударов ствольной артиллерией и БПЛА, одна женщина погибла, еще два мирных жителя получили ранения, сообщили журналистам в экстренных службах.

"Украинские боевики обстреляли легковой автомобиль на дороге недалеко от Новой Маячки, погибла женщина. Помимо этого в Каланчаке и Голой Пристани ранения получили два мирных жителя... Всего за сутки было зафиксировано 69 ударов по населенным пунктам левого берега со стороны войск киевского режима", - сказал представитель экстренных служб.