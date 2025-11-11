Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили танк Т-72 ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 11.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:00 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/vsu-2054092036.html
Российские военные уничтожили танк Т-72 ВСУ под Константиновкой
Российские военные уничтожили танк Т-72 ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск в ходе боевых действий в районе населённого пункта Константиновка... РИА Новости, 11.11.2025
2025
Российские военные уничтожили танк Т-72 ВСУ под Константиновкой

Бойцы "Юга" с помощью БПЛА уничтожили танк Т-72 ВСУ в районе Константиновки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск в ходе боевых действий в районе населённого пункта Константиновка уничтожили танк Т-72 ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Противник пытался скрыться от наблюдения беспилотников, но оператор дрона взял танк на сопровождение. Первые два попадания остановили технику, третьим танк был полностью уничтожен", - говорится в сообщении.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
