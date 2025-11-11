Российские военные уничтожили танк Т-72 ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск в ходе боевых действий в районе населённого пункта Константиновка уничтожили танк Т-72 ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"Противник пытался скрыться от наблюдения беспилотников, но оператор дрона взял танк на сопровождение. Первые два попадания остановили технику, третьим танк был полностью уничтожен", - говорится в сообщении.