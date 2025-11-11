МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. За неделю от обстрелов со стороны киевского режима пострадали 53 мирных жителей России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 53 мирных жителя: ранены 45 человек, в том числе шесть несовершеннолетних, погибли восемь человек", - говорится в докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.