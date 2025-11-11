https://ria.ru/20251111/vsu-2054084120.html
За неделю от обстрелов ВСУ пострадали 53 россиянина, заявил Мирошник
За неделю от обстрелов ВСУ пострадали 53 россиянина, заявил Мирошник
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. За неделю от обстрелов со стороны киевского режима пострадали 53 мирных жителей России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 53 мирных жителя: ранены 45 человек, в том числе шесть несовершеннолетних, погибли восемь человек", - говорится в докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Он добавил, что всего по гражданским целям на российской территории за прошедшую неделю украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3477 боеприпасов, и напомнил, что большинство используемых ВСУ
вооружений произведены и поставлены Западом.
"Число ударов ВСУ по гражданским объектам на российской территории на минувшей неделе в среднем достигало 500 в сутки", - отметил посол.