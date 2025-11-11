Рейтинг@Mail.ru
За неделю от обстрелов ВСУ пострадали 53 россиянина, заявил Мирошник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:24 11.11.2025
За неделю от обстрелов ВСУ пострадали 53 россиянина, заявил Мирошник
За неделю от обстрелов ВСУ пострадали 53 россиянина, заявил Мирошник - РИА Новости, 11.11.2025
За неделю от обстрелов ВСУ пострадали 53 россиянина, заявил Мирошник
За неделю от обстрелов со стороны киевского режима пострадали 53 мирных жителей России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского... РИА Новости, 11.11.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия
За неделю от обстрелов ВСУ пострадали 53 россиянина, заявил Мирошник

Мирошник: за неделю от обстрелов ВСУ пострадали 53 мирных жителя России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. За неделю от обстрелов со стороны киевского режима пострадали 53 мирных жителей России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 53 мирных жителя: ранены 45 человек, в том числе шесть несовершеннолетних, погибли восемь человек", - говорится в докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
На Западе рассказали о панике из-за случившегося на Украине
Вчера, 02:37
Он добавил, что всего по гражданским целям на российской территории за прошедшую неделю украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3477 боеприпасов, и напомнил, что большинство используемых ВСУ вооружений произведены и поставлены Западом.
"Число ударов ВСУ по гражданским объектам на российской территории на минувшей неделе в среднем достигало 500 в сутки", - отметил посол.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
