ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:37 11.11.2025 (обновлено: 11:53 11.11.2025)
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" выявили и уничтожили командный пункт ВСУ в Запорожской области, ликвидировав до 12 военных, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2025
2025
Группировка войск «Восток» уничтожила командный пункт ВСУ в Запорожской области

Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" выявили и уничтожили командный пункт ВСУ в Запорожской области, ликвидировав до 12 военных, рассказал РИА Новости командир роты с позывным Джигит.
"Засекли на дронах — было очень много подвозов к данному командному пункту. Это сразу вызывает подозрение, потому что машины не просто так подъезжают. Постоянно подвозили продукты, проходили совещания", — сказал он.
По его словам, после подтверждения разведданных координаты цели были переданы авианаводчикам.
"Передали цели нашим авианаводчикам, и они отработали удачно. До 10-12 человек было ликвидировано", — отметил Джигит.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Запорожская область
Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы РФ
Безопасность
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
