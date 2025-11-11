ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Запорожской области

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" выявили и уничтожили командный пункт ВСУ в Запорожской области, ликвидировав до 12 военных, рассказал РИА Новости командир роты с позывным Джигит.

"Засекли на дронах — было очень много подвозов к данному командному пункту. Это сразу вызывает подозрение, потому что машины не просто так подъезжают. Постоянно подвозили продукты, проходили совещания", — сказал он.

По его словам, после подтверждения разведданных координаты цели были переданы авианаводчикам.