https://ria.ru/20251111/vsu-2054075152.html
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.11.2025
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" выявили и уничтожили командный пункт ВСУ в Запорожской области, ликвидировав до 12 военных, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T05:37:00+03:00
2025-11-11T05:37:00+03:00
2025-11-11T11:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053875001_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_3c583932f37cfa0730c038c9142c68a1.jpg
https://ria.ru/20251111/svo-2054064611.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053875001_355:0:3084:2047_1920x0_80_0_0_214ef062775094bc6a9bcf21f2ea817c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Запорожской области
Группировка войск «Восток» уничтожила командный пункт ВСУ в Запорожской области
ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" выявили и уничтожили командный пункт ВСУ в Запорожской области, ликвидировав до 12 военных, рассказал РИА Новости командир роты с позывным Джигит.
"Засекли на дронах — было очень много подвозов к данному командному пункту. Это сразу вызывает подозрение, потому что машины не просто так подъезжают. Постоянно подвозили продукты, проходили совещания", — сказал он.
По его словам, после подтверждения разведданных координаты цели были переданы авианаводчикам.
"Передали цели нашим авианаводчикам, и они отработали удачно. До 10-12 человек было ликвидировано", — отметил Джигит.