Украинские боевики убили раненого сослуживца с помощью дрона
Украинские боевики убили раненого сослуживца с помощью дрона
2025-11-11T05:35:00+03:00
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские боевики убили своего раненого сослуживца с помощью FPV-дрона после того, как тот попытался сдаться бойцам группировки войск "Восток", рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Джигит".
"Шла группа ВСУ
, четыре человека. Мы сделали по ним сброс (нанесли удар с дрона - ред.): троих сразу насмерть. Один остался жив, дополз южнее, ближе к нам. Когда с дрона смотрели, он просил воды", - рассказал командир.
По словам "Джигита", российские бойцы решили помочь раненому противнику: "Мы написали на бутылке записку, чтобы он полз к нам, и сбросили её с водой. Он выкинул свой автомат, радиостанцию и пополз к нам".
Однако, как отметил военнослужащий, боевики ВСУ заметили происходящее и нанесли удар по своему же бойцу.
"Они увидели, что он ползёт к нам, и сами уничтожили его FPV-дроном (ударный дрон - ред.)", - сказал он.