Украинские боевики убили раненого сослуживца с помощью дрона

ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские боевики убили своего раненого сослуживца с помощью FPV-дрона после того, как тот попытался сдаться бойцам группировки войск "Восток", рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Джигит".

"Шла группа ВСУ , четыре человека. Мы сделали по ним сброс (нанесли удар с дрона - ред.): троих сразу насмерть. Один остался жив, дополз южнее, ближе к нам. Когда с дрона смотрели, он просил воды", - рассказал командир.

По словам "Джигита", российские бойцы решили помочь раненому противнику: "Мы написали на бутылке записку, чтобы он полз к нам, и сбросили её с водой. Он выкинул свой автомат, радиостанцию и пополз к нам".

Однако, как отметил военнослужащий, боевики ВСУ заметили происходящее и нанесли удар по своему же бойцу.