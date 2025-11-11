Рейтинг@Mail.ru
Украинские боевики убили раненого сослуживца с помощью дрона
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:35 11.11.2025
Украинские боевики убили раненого сослуживца с помощью дрона
специальная военная операция на украине
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские боевики убили раненого сослуживца с помощью дрона

Военнослужащие ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские боевики убили своего раненого сослуживца с помощью FPV-дрона после того, как тот попытался сдаться бойцам группировки войск "Восток", рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Джигит".
"Шла группа ВСУ, четыре человека. Мы сделали по ним сброс (нанесли удар с дрона - ред.): троих сразу насмерть. Один остался жив, дополз южнее, ближе к нам. Когда с дрона смотрели, он просил воды", - рассказал командир.
Военнослужащие РФ в посёлке Шевченко под Красноармейском, освобождённом военнослужащими российской группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Жители села Богатырь в ДНР прорывались к россиянам под украинскими дронами
Вчера, 01:45
По словам "Джигита", российские бойцы решили помочь раненому противнику: "Мы написали на бутылке записку, чтобы он полз к нам, и сбросили её с водой. Он выкинул свой автомат, радиостанцию и пополз к нам".
Однако, как отметил военнослужащий, боевики ВСУ заметили происходящее и нанесли удар по своему же бойцу.
"Они увидели, что он ползёт к нам, и сами уничтожили его FPV-дроном (ударный дрон - ред.)", - сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
