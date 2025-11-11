СМИ: в ВСУ начались вспышки смертельной болезни, считавшейся искорененной

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинские военнослужащие все чаще сталкиваются в зоне боевых действий со смертельной инфекцией – газовой гангреной, — которую не фиксировали в Европе уже многие годы, пишет издание The Telegraph со ссылкой на источники.
"Украинские медики сообщают о случаях газовой гангрены — заболевания, которое когда-то было тесно связано с окопами Первой мировой войны и долгое время считалось практически искорененным в Европе. <…> Это чрезвычайно опасная для жизни инфекция: при отсутствии лечения смертность приближается к ста процентам", — говорится в материале.
Издание отмечает, что сложности с эвакуацией раненых солдат и доставкой лекарств сильно усугубляют ситуацию.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска взяли под контроль Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовку в ДНР. Украинские войска потеряли до 1225 военнослужащих и 14 бронемашин.