Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ВСУ начались вспышки смертельной болезни, считавшейся искорененной - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 11.11.2025 (обновлено: 15:24 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/vspyshka-2054210547.html
СМИ: в ВСУ начались вспышки смертельной болезни, считавшейся искорененной
СМИ: в ВСУ начались вспышки смертельной болезни, считавшейся искорененной - РИА Новости, 11.11.2025
СМИ: в ВСУ начались вспышки смертельной болезни, считавшейся искорененной
Украинские военнослужащие все чаще сталкиваются в зоне боевых действий со смертельной инфекцией – газовой гангреной, — которую не фиксировали в Европе уже... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:04:00+03:00
2025-11-11T15:24:00+03:00
в мире
европа
сво
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054126386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_56df6a900716a99e1261d81b0e4d7355.jpg
https://ria.ru/20251111/voyska-2054098541.html
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054126386_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_4260be3b72dc8f6cb5775302f206256c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сво, украина
В мире, Европа, СВО, Украина
СМИ: в ВСУ начались вспышки смертельной болезни, считавшейся искорененной

Telegraph: в рядах ВСУ начались вспышки смертельной газовой гангрены

© Getty Images / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинские военнослужащие все чаще сталкиваются в зоне боевых действий со смертельной инфекцией – газовой гангреной, — которую не фиксировали в Европе уже многие годы, пишет издание The Telegraph со ссылкой на источники.
"Украинские медики сообщают о случаях газовой гангрены — заболевания, которое когда-то было тесно связано с окопами Первой мировой войны и долгое время считалось практически искорененным в Европе. <…> Это чрезвычайно опасная для жизни инфекция: при отсутствии лечения смертность приближается к ста процентам", — говорится в материале.
Издание отмечает, что сложности с эвакуацией раненых солдат и доставкой лекарств сильно усугубляют ситуацию.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска взяли под контроль Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовку в ДНР. Украинские войска потеряли до 1225 военнослужащих и 14 бронемашин.
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
На Западе сделали заявление об отправке войск на Украину
Вчера, 09:34
 
В миреЕвропаСВОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала