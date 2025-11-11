https://ria.ru/20251111/vs-2054162536.html
Российские военные развивают наступление в Димитрове в ДНР
Российские военные развивают наступление в Димитрове в ДНР - РИА Новости, 11.11.2025
Российские военные развивают наступление в Димитрове в ДНР
Вооруженные силы РФ в Димитрове ДНР развивают наступление в микрорайоне "Восточный", в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона "Западный",... РИА Новости, 11.11.2025
