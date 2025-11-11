Группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 50 украинских военных

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 50 украинских военнослужащих, 5 автомобилей и 4 станции РЭБ, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

В Минобороны уточнили, что российскими бойцами уничтожены свыше 50 военнослужащих, пять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.