https://ria.ru/20251111/vs-2054156255.html
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 50 украинских военных
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 50 украинских военных - РИА Новости, 11.11.2025
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 50 украинских военных
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 50 украинских военнослужащих, 5 автомобилей и 4 станции РЭБ, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:36:00+03:00
2025-11-11T12:36:00+03:00
2025-11-11T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20251111/tramp-2054025941.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 50 украинских военных
МО РФ: группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 50 военных ВСУ