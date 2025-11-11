https://ria.ru/20251111/vs-2054149540.html
Группировка "Запад" полностью освободила восточную часть Купянска
Группировка "Запад" полностью освободила восточную часть Купянска - РИА Новости, 11.11.2025
Группировка "Запад" полностью освободила восточную часть Купянска
Подразделения группировки войск "Запад" полностью освободили восточную часть Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:26:00+03:00
2025-11-11T12:26:00+03:00
2025-11-11T19:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292734_0:7:3060:1728_1920x0_80_0_0_882ab71604dd49d9953c62cb4a07da43.jpg
https://ria.ru/20251111/krasnoarmeysk-2054149065.html
харьковская область
безопасность, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
