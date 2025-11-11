Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" полностью освободила восточную часть Купянска
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 11.11.2025 (обновлено: 19:14 11.11.2025)
Группировка "Запад" полностью освободила восточную часть Купянска
Группировка "Запад" полностью освободила восточную часть Купянска
Подразделения группировки войск "Запад" полностью освободили восточную часть Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.11.2025
Группировка "Запад" полностью освободила восточную часть Купянска

МО РФ: ВС России освободили восточную часть Купянска в Харьковской области

Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" полностью освободили восточную часть Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. Полностью освобождена восточная часть города", — говорится в сводке российского ведомства.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
ВС России освободили 256 зданий в Красноармейске за сутки
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
