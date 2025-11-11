Рейтинг@Mail.ru
ВС России зачищают ж/д станцию Купянск-Сортировочный - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 11.11.2025 (обновлено: 19:32 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/vs-2054092243.html
ВС России зачищают ж/д станцию Купянск-Сортировочный
ВС России зачищают ж/д станцию Купянск-Сортировочный - РИА Новости, 11.11.2025
ВС России зачищают ж/д станцию Купянск-Сортировочный
Штурмовой отряд ВС России зачищает железнодорожную станцию Купянск-Сортировочный, сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T09:02:00+03:00
2025-11-11T19:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292616_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_37512191bf5e20d0b1edad42de2b9677.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292616_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_857e6bdd966c9fd6e12a632376d5cc53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Россия, Безопасность
ВС России зачищают ж/д станцию Купянск-Сортировочный

Штурмовой отряд ВС РФ зачищает ж/д станцию Купянск-Сортировочный

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Штурмовой отряд ВС России зачищает железнодорожную станцию Купянск-Сортировочный, сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец.
"Отряд ведет боевые действия по зачистке железнодорожной станции Купянск-Сортировочный. Наносим поражение по позициям противника в районе населенного пункта Купянск-Узловой", — сказал Ловец.
Ранее в Минобороны России заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала