https://ria.ru/20251111/vs-2054092243.html
ВС России зачищают ж/д станцию Купянск-Сортировочный
Штурмовой отряд ВС России зачищает железнодорожную станцию Купянск-Сортировочный, сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T09:02:00+03:00
2025-11-11T09:02:00+03:00
2025-11-11T19:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
россия
безопасность
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
